Forum Alte Musik Burgfelden: Donnernder Beifall fürs Lamentieren

Gab’s das schon mal? 13 Zuhörer haben im Forum Alte Musik in der Alten Kirche St. Michael die Bühne gesäumt, weil die Stühle im Kirchenschiff nicht reichten.
Da waren zwei echte Kenner – und Könner – am Werk: Unter dem Titel „Spirit & Pleasure goes Baroque Folk“ haben Johanna Seitz an der Barockharfe und Christoph Mayer an der Barockvioline die Musik der Grünen Insel zum Leben erweckt und ihr Publikum in der Alten Kirche St. Michael gleichsam in die Welt des Barock entführt. Für reizvolle Kontraste sind die Akteure im „Forum Alte Musik Burgfelden“ schon immer bekannt.