Forum Alte Musik Burgfelden: Donnernder Beifall fürs Lamentieren

Gab’s das schon mal? 13 Zuhörer haben im Forum Alte Musik in der Alten Kirche St. Michael die Bühne gesäumt, weil die Stühle im Kirchenschiff nicht reichten.

Da waren zwei echte Kenner – und Könner – am Werk: Unter dem Titel „Spirit & Pleasure goes Baroque Folk“ haben Johanna Seitz an der Barockharfe und Christoph Mayer an der Barockvioline die Musik der Grünen Insel zum Leben erweckt und ihr Publikum in der Alten Kirche St. Michael gleichsam in die Welt des Barock entführt. Für reizvolle Kontraste sind die Akteure im „Forum Alte Musik Burgfelden“ schon immer bekannt.

Die Volkslieder – englisch: Traditionals – im Programm seien „seit Ewigkeiten mündlich überliefert und im 17. oder 18. Jahrhundert aufgeschrieben oder direkt in der Barockzeit komponiert worden“, verriet Mayer, der mit seiner warmen Stimme durch das narrative Programm führte. Narrativ deshalb, weil in jedem Stück eine Geschichte steckte. Zum Beispiel jene von Lady Ann Bothwel, die um den Sohn eines Earls trauert, der als Soldat gestorben ist. Das Schlaflied für ihren gemeinsamen Sohn spielt das Duo in zwei Versionen: als Kunst- und als Volkslied, jede davon wunderschön.

Der blinde Harfinist war ein derber Geselle

Und natürlich die Geschichte von Turlough O’Carolan, der als „Irlands größter Nationalkomponist“ gilt, wie Mayer betont. Früh erblindet, sei aus dem Zeitgenossen von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel ein begabter Harfinist geworden, der gleichwohl „ein derber Geselle“ geblieben sei – und eine Anleitung zum Whiskeytrinken komponiert hat: Ein Arzt hatte es ihm verboten, ein anderer es ihm aber empfohlen. Die Interpretation des Liedes macht das Gluckern des geistreichen Brandes hörbar, bringt seine farblichen Facetten melodisch zur Geltung.

Das letzte Glas des Tages: Whiskey mit Guiness

„Weil wir historische Aufführungspraxis betreiben, habe ich einen Selbstversuch gemacht“, berichtet Mayer verschmitzt mit Blick auf O’Carolans letztes Glas, das er am Ende jedes Tages getrunken habe, eine Mischung aus einem Teil Whiskey und drei Teilen Guiness-Bier. „Probieren Sie das“, rät er dem Publikum, „und Sie werden sich wundern – das schmeckt besser als man denkt!“

Sogar um die Bühne herum saßen noch Zuhörerinnen, als Johanna Seitz in die Saiten griff. Foto: Karina Eyrich

Richtig gut schmeck den Zuhörern in jedem Fall die Musik, die Seitz und Mayer mal mit Zartgefühl und mal mit Temperament, aber immer mit großer Präzision spielen. Da perlt jeder Ton glasklar von den dichten Seiten der Harfe, da singt die Violine bei melancholischen Stücken und da brennen fast die Saiten, wenn Mayer den Bogen darüber springen lässt.

Die beiden Künstler vermögen es, Bilder zu erschaffen von Lagerfeuern und tanzenden Mädchen, wilden Kämpfen in rauer Natur und Feen, die nachts über grüne Wiesen huschen. Die Übergänge zwischen den Stücken gestalten die beiden Künstler oft fließend und zaubern zärtlich Zwischentöne heraus.

Das Publikum ist fasziniert wie Charles McCabe

Beide sind international gefragt, geben Kurse, spielen mit renommierten Ensembles weltweit und sind wahre Kenner ihres Metiers und ihrer Instrumente, von denen speziell Johanna Seitz eine große Sammlung – Harfen vom Mittelalter bis zu den frühen Pedalharfen – besitzt. Nicht minder beeindruckend ist beider Fingersatz beim schnellen Spiel und ihre Ausdruckskraft bei weichen Tönen.

Ein Meister der Violine und des Wortes: Christoph Mayer Foto: Karina Eyrich

So möchte das Publikum es Charles McCabe gleichtun, dessen bester Freund Turlough O’Carolan ein Lament an seinem Grab für ihn komponiert hat, und von dem Mayer verrät, dass der Tote sich mit lauter Stimme für die schöne Musik bedankt habe. Das Publikum tut es mit donnerndem Applaus und verdient sich damit mehrere Zugaben, alle wunderschön.