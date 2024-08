Das Forum Alte Musik in Burgfelden bietet am Sonntag, 1. September, ein Sahnebonbon an.

Glück wird gemeinhin als Zustand definiert, in dem Raum und Zeit wie aufgehoben erscheinen, so dass ein fast paradiesischer Eindruck entsteht.

Dieses Paradies auf Erden erfahrbar zu machen, war vor allem im Barock das Anliegen der Künstler – und unter diesen nicht zuletzt der Musiker.

In diese Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts entführen die Schwestern Vera und Patrizia Bieber mit Blockflöten, Barockvioline und Cembalo ihre Zuhörer mit einem Programm, das alte Musik in verschiedenen Konstellationen beleuchtet und dabei die Raumwahrnehmung in besonderer Weise miteinbezieht.

Ob barocke „space notation“ oder solistische Klänge aus unterschiedlichen Richtungen – Zeit und Raum sollen an diesem Abend greifbar nahe rücken und dabei musikalisch zu einer Einheit verschmelzen.

Zu erleben ist dies alles im „Forum Alte Musik Burgfelden“ am kommenden Sonntag, 1. September, ab 17 Uhr in der alten Kirche St. Michael in Burgfelden.

Karten sind erhältlich über die Touristinformation in Ebingen oder über www.reservix.de.