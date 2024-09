Forum Alte Musik Burgfelden: Beginn eines musikalischen Wunders

1 Die Besonderheiten des Raumes und die Besonderheiten des Spiels von Patrizia Bieber (links) und ihrer Schwester Vera Bieber bildeten eine außergewöhnliche Einheit im Forum Alte Musik Burgfelden. Foto: Barbara Szymanski

Die Cembalistin Patrizia Bieber und ihre Schwester Vera Bieber an den Flöten sind im „Forum Alte Musik Burgfelden“ förmlich verschmolzen mit dem Raum der Alten Kirche St. Michael, den sie mit ihrer Musik der Barock-Ära förmlich veredelt haben.









Ein hoher Ton und ein temperamentvoller Bogen zerschneidet die andächtige Stille. Das tut fast weh in den Gehörgängen. Und es geht deshalb ein Ruck durch die vollbesetzten Reihen der Alten Kirche St. Michael in Burgfelden. Denn wenn Vera Bieber mit ihren schlanken Fingern so behände die Löcher der so unerheblich wirkenden Blockflöte fast liebevoll betupft, dann scheint sie die Sonaten aus der Barock-Ära mit dem ganzen Körper zu malen.