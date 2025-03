„Fortuna“ Talheim bleibt optimistisch: Klein, aber niveauvoll und zuverlässig

Der Musikverein „Fortuna“ Talheim blickte in seiner jährlichen Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Eine Hand voll Interessierte hatte sich im Schützenhaus eingefunden, um dem Vereinsgeschehen zu lauschen. Zur Eröffnung spielte die Kapelle in gewohnter Manier auf.

Leider hatte der Verein im vergangenen Jahr drei Sterbefälle zu beklagen. Gebührend wurde zum Gedenken und zur Totenehrung gespielt.

Lesen Sie auch

Mit gerade einmal 15 Aktiven zählt der MV Talheim zu den kleinsten Formationen im Kreisverband. Dennoch wird alljährlich zu einigen örtlichen Ereignissen zuverlässig und anspruchsvoll musiziert, wie bei der Einweihung der Aussegnungshalle Talfriedhof oder am Volkstrauertag beim Kriegsdenkmal. Auch ein sehr erfolgreiches Konzert konnte im Advent in der Kirche angeboten werden, sowie eine spontan initiierte „Abbruchhockete“ am zukünftigen Kreisverkehr.

Blick in die Zukunft

Auf die „Fortuna“ Talheim ist Verlass, so der Vorstand Ade mit positivem Blick in die Zukunft. Auch der Dirigent Jörg Dold äußerte sich sehr zufrieden mit dem Engagement der Musikerinnen und Musiker, seien doch stets motivierte Instrumentalisten in den Proben anzutreffen, so dass sich das Niveau durchaus sehen lassen könne.

Das neue Vorstandsteam des Musikvereins „Fortuna“ Talheim, von links: Christian Dannenberg, Jürgen Lutz, Carola Eder, Bernhard Bischof und Peter Merkel. Foto: Musikverein „Fortuna“ Talheim

Ein „kleines zartes Pflänzchen“ nannte Dold die neu gegründete Flötengruppe, die im Verbund mit der Steinachtalschule gegründet wurde. Dieses Pflänzchen wächst aber offensichtlich und stellt eventuell Nachwuchs für den MV in Aussicht.

Alles in allem läuft es rund, und die Kameradschaft wird vorbildlich gepflegt, so dass der anwesende Kreisverbandsvorsitzende Hans Dreher zur Entlastung der Vorstandschaft aufrufen konnte.

Ära ging zu Ende

Bei den anschließenden Wahlen und den damit einhergehenden Vorstandswechsel, ging eine Ära von tatkräftigem Engagement, besonnener vorausschauender Vereinsarbeit und kameradschaftlicher Zuverlässigkeit zu Ende, die man heutzutage nur noch selten findet.

Der scheidende Vorstand Anton Ade, der seit Jahrzehnten aktiv das Vereinsleben des Fortuna Talheim in verschiedenen Funktionen vom Jugendleiter bis zum 1. Vorsitzenden maßgeblich mitgestaltet hatte, legte nun nach 18 Jahren sein Amt nieder.

Carola Eder übernimmt

Für Menschen wie ihn ist Ehrenamt eine Lebensaufgabe, denn er war immer zu hundert Prozent für den Verein als Ansprechpartner, Unterstützer, Vordenker und Initiator präsent. Nach seinem Wunsch legt er nur sein Amt als Vorstand in jüngere Hände, dem Verein bleibt er weiterhin als Musiker und Kamerad erhalten. Das Zepter übergab er nicht weit. Seine Tochter Carola Eder übernahm den 1.Vorstandsposten und tritt mutig und zuversichtlich in die Fußstapfen, die Ade über die letzten Jahrzehnte hinterlassen hat.

Der Musikverein Fortuna Talheim steht vor großen Herausforderungen. Sowohl der Zuwachs an Aktiven als auch das 100-jährige Jubiläum 2027 sind Themen, mit denen sich das Vorstandsteam beschäftigen will. Die Mannschaft, so konnte man an der Hauptversammlung anhand der langjährigen Ehrungen, die Kreisverbandspräsident Hans Dreher verleihen durfte (siehe Rubrik), zeigt beeindruckend, dass der MV Talheim mehr als nur Verein ist. Hier wird Kameradschaft vorbildlich aktiv gelebt und gepflegt, so Dreher.

Ehrungen

Die Verdienstmedaille

für Tätigkeiten in der Vorstandschaft ging für zehn Jahre an Hans-Peter Merkel und für 25 Jahre an den langjährigen Schriftführer Christian Dannenberg.

Ehrungen

Geehrt wurden auch Carola Eder für 30-jährige aktive Tätigkeit und Peter Müller für 40-jährige aktive Tätigkeit mit gleichzeitiger Ernennung zum Ehrenmusiker. Anton Ade wurde für sagenhafte 50-jährige aktive Tätigkeit erstmals im Kreisverband mit der Ehrenmedaille in Platin ausgezeichnet, der ein Präsent und die besten Wünsche für den „Ruhestand“ vom Verein folgten.