Fortschritte im Stadtgraben: Öffentlicher Rundgang zur Landesgartenschau Rottweil

Oberbürgermeister Christian Ruf führt am 21. März durch die Baustellen im Stadtgraben und zeigt die Baufortschritte der Landesgartenschau Rottweil.

Die Bauarbeiten für die Landesgartenschau im Bereich des Stadtgrabens gehen mit großen Schritten voran. Spannende Einblicke in die Baufortschritte bietet nun ein weiterer öffentlicher Baustellenrundgang am Samstag, 21. März, mit Oberbürgermeister Christian Ruf. Wichtig: Eine Anmeldung über die Geschäftsstelle der Landesgartenschau ist aus organisatorischen Gründen notwendig.

„Beim Blick von der Hochbrücke in Richtung Oberer Stadtgraben prägen derzeit Baumaschinen und Erdbewegungen das Bild. Wir geben bei einem Rundgang über das Gelände Einblick in die laufenden Bauarbeiten zur Landesgartenschau. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger lade ich herzlich ein, die Entwicklung aus nächster Nähe zu erleben“, so Oberbürgermeister Christian Ruf.

Start ist jeweils um 10 Uhr, 12.30 Uhr oder 15 Uhr. Treffpunkt ist am Musikpavillon im Oberen Stadtgraben. Hier wird derzeit fleißig in der Parkanlage sowie am Musikpavillon und dem Anschlussbereich für ein künftiges Nebengebäude gearbeitet.

Neue Wege entstehen

Die Führung verläuft vom Musikpavillon über die Baustellen im Stadtgraben durch die Unterführung am Neckar und von dort am ehemaligen ENRW-Verwaltungsgebäude linkerhand Richtung Schindelbrücke. Dort schreiten auch die Bauarbeiten zur Renaturierung des Neckars und zur Vorbereitung des Landesgartenschaugeländes zügig voran. Ziel der vom Land Baden-Württemberg ausgeführten Maßnahme ist es, dem Neckar wieder mehr Raum zu geben und das Gebiet naturnah und erlebbar zu gestalten. Im Bereich des Neckars entstehen außerdem neue Wege, attraktive Aufenthaltsbereiche und Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer.

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Tempo sich das Gelände entwickelt und wie sich die Planungen für die Landesgartenschau nun Schritt für Schritt verwirklichen“, so Ruf.

Hintergrundinformationen zu den Baumaßnahmen

Die Führungen von Ruf werden von Fachleuten des Regierungspräsidiums Freiburg begleitet, die spannende Hintergrundinformationen zu den Baumaßnahmen am Neckar geben.

Eine Anmeldung ist über die Geschäftsstelle der Landesgartenschau per E-Mail unter info@landesgartenschau-rottweil.de oder per Telefon 0741/2 06 78 38 erforderlich. Die Baustelle kann ausschließlich im Rahmen der geführten Rundgänge betreten werden. Gutes, festes Schuhwerk wird dringend empfohlen.

Informationen zur Landesgartenschau gibt es auf www.landesgartenschau-rottweil.de. Eine weitere Möglichkeit, sich zu informieren, bietet die Bürgerinfo zur Landesgartenschau am Dienstag, 24. März, um 19 Uhr im Sonnensaal des Kapuziners (Einlass ab 18.30) .