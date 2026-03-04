Fortschritte im Stadtgraben: Öffentlicher Rundgang zur Landesgartenschau Rottweil

Oberbürgermeister Christian Ruf führt am 21. März durch die Baustellen im Stadtgraben und zeigt die Baufortschritte der Landesgartenschau Rottweil.
Die Bauarbeiten für die Landesgartenschau im Bereich des Stadtgrabens gehen mit großen Schritten voran. Spannende Einblicke in die Baufortschritte bietet nun ein weiterer öffentlicher Baustellenrundgang am Samstag, 21. März, mit Oberbürgermeister Christian Ruf. Wichtig: Eine Anmeldung über die Geschäftsstelle der Landesgartenschau ist aus organisatorischen Gründen notwendig.