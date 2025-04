Fortschritte im Ort: Diese Projekte nehmen in Fischbach Gestalt an

In der jüngsten Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrates blickte Ortsvorsteher Thomas Bantle zurück, und zeigt auf, was sich im Ort seit Januar getan hatte. Gleichzeitig gab er einen Ausblick auf künftige Projekte.

Danke sagte Ortsvorsteher Thomas Bantle in der jüngsten Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrates der Narrenzunft Fischbach (NZF) für die gelungene Dorffastnacht 2025 und den herrlichen Umzug. Das sei nicht selbstverständlich und viel ehrenamtliche Arbeit stecke dahinter. Dasselbe gelte auch für die Fischbacher Senioren für die Gestaltung der Seniorenfastnacht.

Dankbar und stolz sei er auch auf die Feuerwehr Fischbach, die die Bewirtung beim Konzertabend der drei Chöre aus Niedereschach, Tuningen und Sunthausen in der Bodenackerhalle übernommen habe.

Ein Lob hatte er für den Musikverein parat und dankte den Musikern für die gelungene Durchführung des Bezirksversammlung des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar. Die drei genannten Veranstaltungen seien eine gute Werbung für „unseren Ortsteil Fischbach und unsere schmucke Bodenackerhalle“ gewesen.

Wichtig war es Bantle zudem, sich öffentlich bei allen, die sich an der zurückliegenden Landschaftsputzete in Fischbach beteiligt haben, allen voran beim dem die Aktion organisierenden Angelverein Teufental, zu bedanken.

Sehr gefreut habe es ihn auch, dass sich beim zurückliegenden – der Berufsfindung der Schüler dienenden sogenannten „Speed Dating“ – an der Niedereschacher Schule mit der Firma Müller-Bau und Feyer Art Raumdesign gleich zwei Fischbacher Betriebe aktiv beteiligt haben und den Schülern die bei ihnen vorhandenen Ausbildungsberufe vorgestellt haben.

In der Sinkinger Straße geht es im Mai weiter

Informiert hat Bantle seine Ratskollegen darüber, dass es voraussichtlich am 26. Mai mit den Tiefbaumaßnahmen in der Sinkinger Straße weitergehe. Als günstigster Anbieter habe die Firma J. Friedrich Storz GmbH & Co. KG aus Donaueschingen vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, und zwar zum Preis von 676 000 Euro. Die Kostenberechnung für diesen, den dritten Bauabschnitt, lag bei 916 000 Euro. Im Grunde sei dies mit Blick auf die Gemeindefinanzen ein erfreuliches Ergebnis.

Wie schon bei den ersten zwei Bauabschnitten übernehme der Landkreis dankbarerweise anteilig rund 100 000 Euro der Kosten für die Oberflächensanierung, weil es sich bei der Sinkinger Straße um eine Kreisstraße handele. Das bedeute, dass die Maßnahme die Gemeinde letztlich rund 576 000 Euro koste, sofern am Ende nicht zu viele Nachträge abgerechnet werden müssen. Konkret gehe es im dritten Bauabschnitt um eine neue Wasserleitung und den Neubau eines Regenwasserkanals.

DRK gibt Schulungen zum Defibrillator

Nachdem nun auch in Fischbach ein öffentlich zugänglicher Defibrillator installiert ist, werde der DRK-Ortsverein Termine für die Bürgerschaft anbieten, bei denen die Handhabung dieser Geräte erläutert wird. Die Termine werden im Gemeindeblatt veröffentlicht und Bantle würde sich freuen, wenn die Bürgerschaft diese Angebote auch nutzen würde.

Nachdem seitens des DRK in deren neuen Räumen in der Schramberger Straße in Eigenleistung der Unterrichts- und der Garagenraum gestrichen wurde, könne das DRK nun bald in die neuen Räume einziehen. Die offizielle Eröffnungsfeier werde jedoch erst im September oder Oktober 2025, wenn alles komplett eingerichtet ist, stattfinden, so der Hinweis der Vorsitzenden des DRK Fischbach, Angelika Müller.

Schulhofsanierung steht auf der Agenda

Groß ist die Hoffnung des Ortsvorstehers, dass man auch bald die geplanten Maßnahmen „Schulhofsanierung“ und „Einbau eines elektrischen Aufzuges im Schlachthaus“ umsetzen kann, die „Herstellung“ von Baumgräbern auf dem Friedhof in Fischbach sei weiter ein Thema. Er halte diesbezüglich den Kontakt zum Ortsbauamt und dem Bauhof.