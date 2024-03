Das Wasser weist den Weg: Das erste Bauwerk in Freudenstadt für die Gartenschau 2025 zusammen mit Baiersbronn im „Tal X“ ist fertig, wie die Stadt mitteilt.

Zum Probebetrieb der Anlage trafen sich Vertreter der Stadt und der Firma Aquaaktiv Springbrunnen und Wassertechnik aus Detmold am Donnerstag vor Ort. Wenige Momente, nachdem die Pumpen in Betrieb genommen worden waren, floss das Bächlein durch die Rinnen vom Unteren Marktplatz durch die Finkenbergstraße hinunter zur Rappenstraße und von dort bis zur Adlerterrasse.

Die Aussichtsplattform mit Blick aufs Bärenschlössle nimmt ebenfalls Gestalt an. Sie ist für Fußgänger die Verbindung vom Marktplatz zum Gartenschaugelände und das Tor zum Christophstal. Oberbürgermeister Julian Osswald war begeistert vom Ergebnis: „Ein großartiger Anblick. Der Wasserlauf in der Sichtachse zu den Fontänen und zur Venus-Statue ist wirklich traumhaft.“

Nach wenigen Momenten floss das Bächlein. Foto: Stadtverwaltung /Rath

Auch die Mitarbeiter der Fachfirma aus Nordrhein-Westfalen waren glücklich mit dem Ergebnis ihrer Arbeit. Es komme selten vor, dass sie einen Wasserlauf mitten durch die Stadt gestalten dürften. Das Ergebnis mache sie stolz, und seit dem ersten Tag in Freudenstadt seien sie ohnehin „schockverliebt“ in den Schwarzwald.

Bleibende Aufwertung

Die Finkenbergstraße wurde saniert, verkehrsberuhigt und begrünt. Anwohnerparkplätze blieben erhalten. „Das ist auch eine bleibende Aufwertung der Innenstadt und des Wohnviertels. Dafür steht die Gartenschau“, sagte Thomas Gärtner, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Der Wasserlauf diene auch der Besucherführung. Er passe zur Fontänen-Optik des Marktplatzes und greife den Themenbereich „Wasser“ der Gartenschau auf.

Der Bau war im Frühjahr 2023 begonnen worden. Geschaffen wurden fünf einzelne Wasserläufe, davon zwei in der Rappenstraße. Sie sind aus Naturstein gestaltet. Gespeist werden sie in einem geschlossenen Wasserkreislauf von einer 4,5 Kubikmeter fassenden Zisterne mit Pumpenkammer unter der Finkenbergstraße. Das rund 35 Tonnen schwere Unterflurbauwerk besteht aus einem Betonfertigteil. Es musste mit einem Spezialkran in die enge Häuserschlucht gehievt und punktgenau im Erdreich versenkt werden.