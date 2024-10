Die beiden Inhaber Kai Hipp und Thomas Pfeffer legten mit ihrem jungen und motivierten Team jüngst bei einer großen Eröffnungsfeier den Grundstein für die innovative physiologische Praxis „Fortschritt Rottweil“ in den Räumlichkeiten des Perlonbaus im Neckartal Rottweil.

Ein medizinisches Gesundheitszentrum entsteht

Für Kai Hipp und Thomas Pfeffer ist es bereits die zweite Praxis innerhalb weniger Jahre, welche die beiden Gründer realisieren. Die Praxis im Neckartal bildet das Pendant zur bereits bestehenden Praxis in Schömberg und legt den Grundstein für die Nutzung des Perlonbaus als medizinisches Gesundheitszentrum im Neckartal, was die Eigentümerfamilien Eggert, Probst und Lebold aufgrund der langen Umbau- und Realisierungsphase mit großem Stolz erfüllt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Auf über 650 Quadratmetern

Das neue Konzept besticht durch einen modernen Loft Charakter, Behandlungszimmer mit bodentiefen Fenstern und Blick auf den Thyssen-Testturm, einen Fitnessbereich mit hochmodernen Trainingsgeräten – und das alles auf über 650 Quadratmetern in den geschichtsträchtigen Räumen des Perlonbaus im Neckartal.

Die Räumlichkeiten sind laut Mitteilung auch mit großzügigen Parkflächen und einem geräumigen Aufzug ausgestattet.

Die Patienten erwartet ein Behandlungsspektrum von Behandlungen auf Rezept, Sportphysiotherapie, Ernährungsberatung bis hin zu individuellem Training und Kursen. Dieses Konzept soll ein individualisierter, evidenter und nachvollziehbarer Lösungsansatz für den Patienten sein.

Infos

Infos unter https://fortschritt-physio.de/