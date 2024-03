Wann gehen die Fortnite-Server wieder online?

Das Videospiel „Fortnite“ gibt es seit sieben Jahren, seitdem erscheint rund alle drei Monate eine neue Season – an diesem Freitag war es wieder soweit. Fans des Koop-Survival-Shooters warteten also gespannt auf Fortnite Season 2 Chapter 5. Das ist auch bekannt als „Myths and Mortals“. In der neuen Season dreht sich alles um griechische Mythologie und Götter.

Server wegen Update heruntergefahren

Wie jedes Mal wurden die Server von Epic Games, der amerikanische Softwareunternehmen und Schöpfer des beliebten virtuellen Universums, dafür herunter gefahren – und zwar am Freitagmorgen um 9 Uhr unserer Zeit. Die Spielsuche legte bereits eine halbe Stunde früher eine „Downtime“ ein.

Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update v29.00 für die kommende Season „Myths and Mortals“ hochzuladen. Wie „Mein MMO“, ein deutschsprachiges Online-Magazin zu den Themen Mehrspieler– und Onlinespiele, schreibt, handelt es sich um ein größeres Update. Deswegen sei es wahrscheinlich, dass die Server erst gegen Mittag um 13 Uhr oder 14 Uhr wieder hochgefahren werden. Das könnte realistisch sein, da es auch bei den letzten Updates ähnliche Downzeiten gab.

Alle News auf X-Kanal von Fortnite

Aktuell (Stand Freitag, 11 Uhr) ist auf der Seite von Epic Games bezüglich des neuen Updates zu lesen: „In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.“

Wer wissen will, wann es wieder losgeht, sollte auf dem X (ehemals Twitter)-Kanal „Fortnite Status“ vorbeischauen. Dort werden Fans des Spiels in Bezug auf das Update auf dem Laufenden gehalten.

Wer schonmal einen Vorgeschmack auf die neue Season bekommen will, kann auf dem Account von Fortnite vorbeischauen. Dort gibt es erste Einblicke, was die Spieler in der neuen Season erwartet:

Was in Season 2 zu erwarten ist

Besonders viel ist zu den neuen Inhalten der Season noch nicht bekannt. Laut „Mein MMO“ schreibt allerdings, dass Götter als Skins verfügbar sein sollen. So etwa folgende:

Aphrodite

Zeus

Artemis

Medusa

Zerberus

Korra

Hades

Poseidon

Außerdem soll es, so das Onlinemagazin, neue Inhalte für LEGO Fortnite und Rocket Racing geben.

Um was es bei „Fortnite“ geht

In Fortnite gibt es verschiedene Spielmodi. So kann alleine oder im Team gespielt werden. Jede Runde beginnt mit 100 Spielern, die auf einer Insel landen. Ziel des Spiels ist, als Letzter am Leben zu bleiben. Um zu überleben, müssen Rohstoffe und Ausrüstung gesammelt werden. Damit sich die Spieler nicht verstecken können, gibt es eine schadensfreie Zone, die sich nach und nach verkleinert.