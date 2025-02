So hat Schömberg gewählt AfD liegt weit über dem Bundesdurchschnitt

Bei den Wahlen zum Bundestag hat es in Schömberg einige Verschiebungen gegeben. Die CDU gewann zwar hinzu, noch mehr aber legte die AfD zu. Während die CDU bei den Briefwählern und in Oberlengenhardt stark war, hatte die AfD ihre Hochburg in Schwarzenberg.