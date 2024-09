Fortbildung für Privatwaldbesitzer in Schuttertal: „Wir bekommen die volle Breitseite“

1 Sarah Löffler (Jungbestandspflege) und Hans-Georg Pfüller (Waldwirtschaftsamtsleiter) berichteten am Streitberg über die Klimaentwicklung. Foto: Jacob

Zur Fortbildung für Privatwaldbesitzer luden das Amt für Waldwirtschaft des Ortenaukreises und die Forstbetriebsgemeinschaft Schuttertal an den Streitberg. Es ging um Jungbestandspflege, Ästung und Holzsortierung, auch der Klimawandel war Thema.









Link kopiert



An drei Stationen informierten sich die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Schuttertal. Vorsitzender Josef Fehrenbacher freute sich über das große Interesse an der Veranstaltung. 55 Interessierte waren der Einladung in den Privatwald von Herrmann Singler gefolgt, wobei der Anteil der Jüngeren „erfreulich hoch war“, wie Fehrenbacher in seiner Begrüßung hervorhob.