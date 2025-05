Fortbildung am Klinikum Landkreis Freudenstadt: Ungeahnte Effekte der „Designerdroge“ wecken Interesse bei Ärzten

Zur Institution im Fortbildungskalender von Medizinern in der Region ist das „Freudenstadtgespräch“ mittlerweile avanciert. Dazu lud die Klinik für Allgemeine und Innere Medizin zum siebten Mal ein.

Zum inzwischen siebten Mal lud die Klinik für Allgemeine und Innere Medizin am Klinikum Landkreis Freudenstadt zur Fortbildungsreihe „Freudenstadtgespräch“ ein. Rund 50 Ärzte aus der Region waren der Einladung von Chefarzt Klaus Fellermann gefolgt, um einen Abend lang aktuelle Themen und Entwicklungen aus dem Bereich der Inneren Medizin zu diskutieren, teilt die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH in einer Pressemitteilung mit.

Unter dem Motto „Eine Reise durch die Themen der Inneren Medizin“ führten Fellermann und sein Team die Teilnehmer durch eine Fülle an Themen.

Den fachlichen Auftakt machte Gastreferent Martin Heni, Leiter der Sektion für Endokrinologie und Diabetologie der Klinik für Innere Medizin I am Universitätsklinikum Ulm. Er stellte ungeahnte Effekte der GLP-1-Rezeptor-Agonisten vor, die derzeit als neue „Designerdrogen“ unter den Antidiabetika für große Aufmerksamkeit sorgen. Für Interesse unter den Zuhörern sorgten vor allem die Wirkungsmöglichkeiten jenseits von Gewichtsverlust und Diabetes-Kontrolle.

Neues Angebot im Bereich der geriatrischen Medizin

Gabriele Reiff, Oberärztin in der Klinik für Allgemeine und Innere Medizin in Freudenstadt, gab einen Einblick in aktuelle Therapiemöglichkeiten mit Biologika bei rheumatoider Arthritis.

An diesen Themenpunkt knüpfte Heinz Gabriel von der Praxis für Humangenetik / CeGaT GmbH aus Tübingen an, der in seinem Vortrag „Genetik zur Präzision in der Inneren Medizin“ darüber referierte, wie genetische Informationen genutzt werden können, um Medikamente zielgerichtet einsetzen zu können.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Fellermann sprach über die optimale Remissionserhaltung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und gab einen Einblick in die therapeutischen und medikamentösen Möglichkeiten, um diese Erkrankungen ruhig und für Betroffene symptomarm zu halten.

Ein neues Behandlungsangebot am Klinikum Landkreis Freudenstadt ist die akute geriatrische Komplexbehandlung, heißt es weiter. Dabei werden ältere Menschen mit mehreren gleichzeitig bestehenden Erkrankungen von einem interdisziplinären Team auf Basis eines individuellen Therapieplans behandelt. Heidrun Boettcher, Sektionsleiterin für Akutgeriatrie in der Klinik für Allgemeine und Innere Medizin in Freudenstadt, präsentierte den Versorgungspfad des neuen stationären Angebots.

Institution im Kalender der regionalen Ärzteschaft

Die „Freudenstadtgespräche“ sind laut Mitteilung als Fortbildungsveranstaltung inzwischen eine Institution im Kalender der regionalen Ärzteschaft. Auch in der siebten Auflage nutzten die Mediziner die Gelegenheit, neueste Erkenntnisse zu diskutieren und sich über die Behandlungsmöglichkeiten vor Ort am Klinikum Landkreis Freudenstadt zu informieren. „Eine fortwährende Qualifikation ist für uns alle unerlässlich“, so Fellermann. „Wir als Klinikum möchten unsere Kompetenzen und unseren Wissenspool deshalb auch den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zugänglich machen.“ Dies sei auch angesichts der Krankenhausreform wichtig.