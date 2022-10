1 Vor Ort im Wald: SPD-Mitglieder wollen zu starke Baumfällarbeiten am Waldeckweg verhindern. Foto: Steinrode

Nach dem Hinweis eines Anwohners und einem Vor-Ort-Termin fürchtet die Nagolder SPD einen Kahlschlag am Waldeckweg. Bei der Stadt und dem Forst sieht man die Lage weit weniger dramatisch.















Nagold - Auf Einladung des Anwohners Christian Stickel schaute sich die SPD Nagold das Waldstück am Waldeckweg an, in dem bald Fällungen stattfinden sollen. Die SPD spricht in einer Pressemitteilung gar von "Rodungen", es gehe um eine "übermäßig große Zahl an Bäumen", die gefällt werden sollen. Darüber hinaus seien für den Abtransport des Holzes "breite Schneisen" geplant, so dass auch junge Pflanzen mit zerstört würden, so Stickel in der Pressemitteilung.