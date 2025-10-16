Forstwirtschaft in Lörrach: Der Stadtwald in Zeiten des Klimawandels

Der Klimawandel mit seinen häufigen Trockenperioden stellt den Stadtwald Lörrach vor Herausforderungen.
Die Trockenphasen der vergangenen Jahre setzen der dominierenden Baumart Buche spürbar zu. Im Rahmen des Waldbegangs Anfang Oktober mit Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić, Vertretern des Gemeinderats, des Schwarzwaldvereins sowie der BUND-Ortsgruppe Lörrach informierten die Mitarbeiter des Forstbezirks Bernhard Schirmer, Theresa Faust und Jakob Jetter über die aktuellen Entwicklungen im Stadtwald sowie die daraus resultierenden Maßnahmen zur Klimaanpassung.