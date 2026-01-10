Forstwirschaft in Lauterbach: Hier werden im Jahr 2026 Bäume gefällt

1 Oberhal des Grundhofs sollen Bäume gefällt werden. Foto: Dold Die forstwirtschaftlichen Maßnahmen für das Jahr 2026 kamen im Gemeinderat zur Sprache.







Der größte Holzeinschlag soll im Bereich Grundhof/Mückenberg erfolgen. Insgesamt wird für das Jahr 2026 mit Erlösen durch die Holzernte in Höhe von 10 400 Euro gerechnet. Knapp 70 Prozent entfallen auf Fichten und Tannen, es folgen Kiefern mit 15 Prozent. An Kosten fallen rund 5200 Euro an, insbesondere an Unternehmen für die Holzernte (2400 Euro) sowie das Holzrücken (1200 Euro). Die Verwaltungskosten liegen bei 1130 Euro.