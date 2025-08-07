Forsthaushalt Meßstetten: Stadtwald erfüllt seine Aufgabe als Geldbringer

Trotz 19 Prozent zufälliger Nutzung, vor allem durch Stürme, sind die Meßstetter mit dem Abschluss des Forstjahres 2024 zufrieden.
„Ein bisschen geschockt von der Kürze“ sei er, bekannte Jürgen Marienfeld von der Freien Wählervereinigung mit Blick auf den Bericht über den Abschluss des Forsthaushaltes 2024, den Revierleiter Thomas Holl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläutert hat – sein Chef Klaus Richert, Leiter der Forstamts-Außenstelle Albstadt, hatte sich von den Meßstettern bereits Richtung Ruhestand verabschiedet.