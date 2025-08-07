Forsthaushalt Meßstetten: Stadtwald erfüllt seine Aufgabe als Geldbringer

Trotz 19 Prozent zufälliger Nutzung, vor allem durch Stürme, sind die Meßstetter mit dem Abschluss des Forstjahres 2024 zufrieden.

„Ein bisschen geschockt von der Kürze“ sei er, bekannte Jürgen Marienfeld von der Freien Wählervereinigung mit Blick auf den Bericht über den Abschluss des Forsthaushaltes 2024, den Revierleiter Thomas Holl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläutert hat – sein Chef Klaus Richert, Leiter der Forstamts-Außenstelle Albstadt, hatte sich von den Meßstettern bereits Richtung Ruhestand verabschiedet.

Kurz, aber gut: Das Ergebnis des Forstjahres im Meßstetter Stadtwald ist ein positives: 367 935 Euro beträgt der Überschuss im Ergebnishaushalt – knapp 6000 Euro unter dem Vorjahreswert. Die Erlöse aus dem Holzverkauf liegen mit 663 000 Euro zwar unter dem Wert von 2023, als die Meßstetter 878 000 Euro für ihr Holz bekommen hatten, aber über dem Planansatz, der auf 659 088 Euro lautet.

Das jährliche Soll ist fast überschritten

11 762 Festmeter Holz haben die Waldarbeiter dafür eingeschlagen und das jährliche Soll von 11 555 Festmetern knapp überschritten. 19 Prozent des Einschlags gehen allerdings auf die Kappe der „zufälligen Nutzung“. Im Klartext: Vor allem die Stürme im Jahr 2024 haben Bäume gefällt oder sie so demoliert, dass sie gefällt werden mussten.

71 908 Euro für Waldflächen und 5343 Euro für Sägen

5343 Euro haben die Meßstetter für den Erwerb beweglicher Sachen – konkret: in Motorsägen – investiert und insgesamt 71 908 Euro in Waldflächen. Für den Bau von Maschinenwegen haben sie 6893 Euro ausgegeben. Eingenommen haben sie allerdings auch etwas, nämlich 12 400 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die Hälfte ist schon eingeschlagen

Von Thomas Holl erfuhren seine Stadtratskollegen, dass der Einschlag im laufenden Jahr etwa bei der Hälfte der geplanten Menge liege, die Einnahmen allerdings erst bei 40 Prozent. Holl ist aber zuversichtlich, dass die Zielwerte für 2025 erreicht werden.

Dem Jahresabschluss 2024 stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu.