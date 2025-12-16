Forsthaushalt in Simmozheim: Unterm Strich steht eine schwarze Null

Das Wirtschaftsjahr für den Gemeindewald wird zwar nicht im Minus enden. Trotz höherem Einschlag und höherer Erlöse ist aber nur mit einem Plus von 1000 Euro zu rechnen.

Für 2025 war ein Einschlag von 1480 Festmetern geplant, am Ende wurden 1550 Festmeter geerntet. Erfreulich ist, so Revierleiter Jürgen Martinek, der die Zahlen vorstellte, dass der Anteil zufälliger Nutzung nur bei einem Prozent oder 17 Festmetern liegt. Dies sei der günstigen Witterung mit regenreichen Monaten im Sommer geschuldet und sei so niedrig wie in den neun Jahren der laufenden Forsteinrichtung nicht. Zufällige Nutzung beschreibt Holz, das durch Sturm, Trockenheit oder Käferbefall geschädigt ist und deshalb entnommen werden muss.

Den Großteil des Einschlags macht Nadelholz aus mit 1090 Festmetern, etwa doppelt so viel wie geplant. Da sich die Holzpreise auf gutem Niveau hielten, konnten insgesamt 113 700 Euro (Planansatz 76 000 Euro) erlöst werden. Zum Jahresende 2025 erreichten die Preise beim Fichtenstammholz teilweise Rekordwerte.

Sichtbare Trockenschäden

Dem Wald habe das Wetter eine Verschnaufpause verschafft, sagte Inge Hormel, Leiterin der Abteilung Forst und Jagd am Landratsamt Calw, zur allgemeinen Situation in den Wäldern. Nichtsdestotrotz sind Trockenschäden sichtbar. Auch 2025 sei im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich zu warm. Der Waldzustandsbericht für Baden-Württemberg zeige jedoch, dass das Ausmaß der Waldschäden im Kreis Calw wie auch im Simmozheimer Gemeindewald im Vergleich zu anderen Gegenden im Land immer noch relativ gering sei.

Im laufenden Jahr wurden knapp fünf Hektar Jungbestände gepflegt, das müsse gemacht werden, denn „auch am Ende der zehnjährigen Forsteinrichtungsperiode haben wir noch Jungbestände“, sagte Martinek. Auf kleineren Flächen, insgesamt etwa 0,3 Hektar, wurden mit 1150 Stück Jungbäumen neue gemischte Kulturen begründet mit den Arten Stieleiche, Hainbuche, Winterlinde und Flatterulme.

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt der Waldwirtschaft für 2025 sind Einnahmen von insgesamt 138 150 Euro ausgewiesen. 13 650 Euro wurden für Dienstleistungen eingenommen, die das Forstarbeiterteam für Dritte erbracht hat. Für Ausgleichsmaßnahmen und Zuweisungen vom Land gab es 8400 Euro. Bei den Ausgaben von insgesamt 137 150 Euro sind die 11 000 Euro an Löhnen für die Waldarbeiter ein Spiegelbild der Dienstleistungen, sagte der Revierleiter. Größter Ausgabenblock mit 63 000 Euro ist die Holzaufarbeitung. Mit 25 200 Euro folgen die Kosten für die die Forstverwaltung. Im Saldo bleiben unterm Strich in diesem Jahr wohl 1000 Euro übrig, gerechnet wurde mit einem Minus von 5700 Euro.

Geplanter Einschlag

Im Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr ist ein Einschlag von 1830 Festmetern eingeplant, die einen Erlös von 133 000 Euro bringen sollen. Der Großteil mit 1100 Festmetern ist wieder Nadelholz, etwa 800 Festmeter rechnet Martinek dem absoluten Schwachholzbereich zu. Insgesamt weist der Plan 151 100 Euro an Einnahmen aus. Bei den Ausgaben stehen die 73 000 Euro für die Holzaufarbeitung wieder oben, Kulturarbeiten und Bestandspflege machen zusammen knapp 24 000 Euro aus und die Forstverwaltung schluckt rund 26 000 Euro. Unterm Strich stehen 3500 Euro Überschuss, „im Grunde auch eine schwarze Null“, so Martinek.

Im kommenden Jahr starten die Walduntersuchungen für die Forsteinrichtung der Jahre 2027 bis 2026. Martinek und Hormel resümierten die vergangenen neun Jahre. „Im Rückblick sieht es sehr gut aus im Simmozheimer Wald“, bestätigte Martinek. Geplant war für die zehn Jahre eine Holzernte von rund 13 500 Festmetern, mit dem Wirtschaftsplan für 2026 werden es knapp 11 540 Festmeter oder 86 Prozent des Zehn-Jahres-Plans. 17 Prozent davon war über die Zeit zufällige Nutzung, also Schadholz, das sei relativ viel.

Das Flächensoll, in dem Jungbestandspflege betrieben wurde, ist mit 125 Prozent übererfüllt, unter dem Aspekt Klimaresistenz ist das laut Martinek gut investiertes Geld. Auch der Anbau klimastabiler Mischbaumarten auf 2,8 Hektar sei flächenmäßig mehr als doppelt so viel wie geplant.

Gemeinde, Forstverwaltung und Revierleiter haben gemeinsam einen Zielkatalog für die nächste Forsteinrichtung formuliert, der ein Leitbild formuliert und alle Waldfunktionen sowie die Ökonomie, die Ökologie, die soziale Funktion und den Klimaschutz berücksichtigt.

Der Gemeinderat hat jeweils den Wirtschaftsplan 2026 sowie die Zielsetzung für die nächste Forsteinrichtung einstimmig beschlossen.