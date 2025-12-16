Forsthaushalt in Simmozheim: Unterm Strich steht eine schwarze Null

Das Wirtschaftsjahr für den Gemeindewald wird zwar nicht im Minus enden. Trotz höherem Einschlag und höherer Erlöse ist aber nur mit einem Plus von 1000 Euro zu rechnen.
Für 2025 war ein Einschlag von 1480 Festmetern geplant, am Ende wurden 1550 Festmeter geerntet. Erfreulich ist, so Revierleiter Jürgen Martinek, der die Zahlen vorstellte, dass der Anteil zufälliger Nutzung nur bei einem Prozent oder 17 Festmetern liegt. Dies sei der günstigen Witterung mit regenreichen Monaten im Sommer geschuldet und sei so niedrig wie in den neun Jahren der laufenden Forsteinrichtung nicht. Zufällige Nutzung beschreibt Holz, das durch Sturm, Trockenheit oder Käferbefall geschädigt ist und deshalb entnommen werden muss.