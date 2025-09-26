Forstexperten ziehen Bilanz: Blumberger Wald wirft noch genug ab

Klimawandel, Käferbefall und Sturm bleiben große Herausforderungen. Doch Frieder Dinkelaker und Dominik Bader hatten dem Blumberger Gemeinderat noch mehr zu berichten.
Die Gemarkung Blumberg gehört zu den waldreichsten Gegenden in Baden-Württemberg. Dementsprechend vielfältig sind Rückschau und Ausblick des zuständigen Forstamts Donaueschingen. Im Dialog klärten die beiden Experten, der Leiter des Forstamt Donaueschingen, Frieder Dinkelaker, und Sachgebietsleiter Kommunaler Wald, Dominik Bader, den Blumberger Gemeinderat am Donnerstag darüber auf, wie sich der Wald seit 2022 entwickelt hat und wie es im kommenden Jahr weitergeht.