Forstbetrieb in Lörrach: Politischer Sturm im Stadtwald flaut ab

Der politische Sturm im Lörracher Stadtwald hat sich wieder gelegt. Aber nicht alle sind mit dem Forstbetriebsplan für 2026 zufrieden.
Die große Kontroverse um den Lörracher Stadtwald, die sich an massiven Eingriffen in den Jahren 2023 bis 2024 entzündet hatte, setzt sich zwar nicht fort, aber Vorbehalte bleiben. Dies wurde bei der Vorberatung der Forstpläne für das Jahr 2026 im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) deutlich. Eine Mehrheit des Ausschusses empfiehlt dem Gemeinderat, den Plan anzunehmen.