Forstamtsaußenstelle Albstadt: Klaus Richert geht von Bord – aber weiter in den sein Vorzugsbiotop

Elf Jahre lang hat Klaus Richert die Forstamtsaußenstelle Albstadt geleitet. Im Juli ist er 65 geworden, Ende August geht er in den Ruhestand.

Am 1. Juli 2014, wenige Tage vor seinem 54. Geburtstag, hatte Klaus Richert die Leitung der Albstädter Forstamtsaußenstelle übernommen – es war ein Posten nach Maß für ihn, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Richert ist Balinger, von Geburt und aus Überzeugung; er war nach dem Ende seiner Studien- und Wanderjahre 1995 wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt und danach jahrelang zwischen ihr und wechselnden Dienststellen gependelt, die alle eines gemeinsam hatten: Unter 60 Minuten Autofahrt pro Tag ging nichts; oft waren es wesentlich mehr. Die Fahrt zur neuen Arbeitsstätte war im Vergleich dazu ein Katzensprung.

Auch in beruflicher Hinsicht bedeutete die Versetzung so etwas wie eine Zielankunft: Schon während des Studiums der Forstwissenschaften hatte sich Richert Forstamtsleiter als Berufsperspektive ausgeschaut, wohl wissend, dass er als Babyboomer jede Menge Konkurrenz und keine Garantie besaß, den Posten eines Tages zu bekommen.

An Veränderungen vermag er das Positive zu sehen

Er bekam ihn am Ende tatsächlich – allerdings nur fast: Mit der Verwaltungsstrukturreform im Jahre 2005 verloren die Forstämter ihre Selbstständigkeit und wurden den Landratsämtern unterstellt. Albstadt war eines von fünf im Zollernalbkreis, die zu Außenstellen des Kreisforstamts mutierten – aus dem Forstamts- wurde ein Außenstellenleiter. Klaus Richert konnte damit gut leben – er besitzt die Begabung, an Veränderungen primär das Positive zu sehen, und fasste den Wechsel ans Balinger Landratsamt und die resultierenden Kontakte zu Unterer Naturschutz- und Wasserbehörde als Horizonterweiterung auf. Im übrigen sind Titel Schall und Rauch – die Aufgaben waren identisch, im Wald und am Schreibtisch.

Zumindest bis 2017, denn da legte das Bundeskartellamt Einspruch dagegen ein, dass die baden-württembergischen Forstbehörden einerseits hoheitliche Aufgaben wahrnahmen, andererseits für Land, Kommunen und private Waldbesitzer Holz vermarkteten und – so das Kartellamt – dadurch den Holzmarkt monopolisierten.

Die Stadt Albstadt nimmt den Forst in die eigenen Hände

Eine Folge dieses Vetos war, dass die Stadt Albstadt, immerhin drittgrößte kommunale Waldbesitzerin im Land, erst die Holzvermarktung und später auch die Beförsterung des Stadtwalds in ihre eigenen Hände übernahm. Klaus Richert war damit eines Teils seiner Aufgaben und Verantwortung ledig – und musste Arrangements mit den Verantwortlichen der neuen Behörde treffen. Was ihm nicht so schwer fiel – zum einen waren sie alte Bekannte und gute Kollegen, zum anderen entsprach Konfrontation nicht seinem Naturell. Klar, es habe anfangs „ein wenig geknirscht“ – aber man habe sich sehr schnell zusammengerauft.

Zumal man an einem Strick zog: Im Wald machte sich die Klimaerwärmung immer öfter und immer heftiger bemerkbar, durch Dürren ebenso wie durch Unwetter oder Schneebruch; hinzu kamen Heimsuchungen wie das Eschentriebsterben, das einen Baum, auf den die Förster große Hoffnungen gesetzt hatten, aus dem Spiel nahm. Das war umso bedauerlicher, weil im Klimawandel ein großes „Baumportfolio“ am ehesten die Gewähr für Gedeihen und Fortbestand des heimischen Forstes bietet.

Für Experimente zu haben – aber immer mit Augenmaß

Die Douglasie, ein Überseeimport, ist längst fest gebucht, ob die Atlaszeder irgendwann hierzulande heimisch wird, lässt Klaus Richert dahingestellt – er ist durchaus für Experimente zu haben, aber mit Augenmaß. Im Zweifelsfall gibt er der bewährten Naturverjüngung den Vorzug vor Schonungen mit Exoten. Und nicht nur deshalb, weil sie billiger ist.

Für den Wald sind künftig andere zuständig – der frischgebackene Ruheständler Klaus Richert will erst einmal „verschnaufen“, sich um Haus und Garten kümmern und später auch ein paar Reisen unternehmen – in den neuen Bundesländern, an der Müritz und der Spree gibt es interessante Wälder, und in den USA erst recht. Aber natürlich wird er auch daheim viele Spaziergänge im Wald unternehmen – der ist und bleibt sein Vorzugsbiotop.