Forstamtsaußenstelle Albstadt: Klaus Richert geht von Bord – aber weiter in den sein Vorzugsbiotop

Elf Jahre lang hat Klaus Richert die Forstamtsaußenstelle Albstadt geleitet. Im Juli ist er 65 geworden, Ende August geht er in den Ruhestand.
Am 1. Juli 2014, wenige Tage vor seinem 54. Geburtstag, hatte Klaus Richert die Leitung der Albstädter Forstamtsaußenstelle übernommen – es war ein Posten nach Maß für ihn, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Richert ist Balinger, von Geburt und aus Überzeugung; er war nach dem Ende seiner Studien- und Wanderjahre 1995 wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt und danach jahrelang zwischen ihr und wechselnden Dienststellen gependelt, die alle eines gemeinsam hatten: Unter 60 Minuten Autofahrt pro Tag ging nichts; oft waren es wesentlich mehr. Die Fahrt zur neuen Arbeitsstätte war im Vergleich dazu ein Katzensprung.