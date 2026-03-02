Forstamt warnt: Tödlicher Unfall in Rottenburg – „Hände weg von Eschen“

Bei Baumfällarbeiten im Privatwald bei Rottenburg wurde ein 62-Jähriger tödlich verletzt. Ihm wurde womöglich ein gefürchteter Baumpilz zum Verhängnis.
Bei Baumfällarbeiten erlitt ein 62-Jähriger am vergangenen Samstagvormittag (28. Februar) bei Rottenburg so schwere Verletzungen, dass er wenig später in der Klinik starb. Der tödliche Unfall ereignete sich kurz nach 11.30 Uhr, als der Mann gemeinsam mit Angehörigen auf einem Privatgrundstück Bäume fällte. Laut Auskunft von Thomas Hörnig, Leiter der Abteilung Forst im Tübinger Landratsamt, geschah der tödliche Unfall in einem Privatwald nahe der Bronnmühle.Wie die Polizei berichtet, schnellte bei einer Esche ein Teil des Stammes weg und traf den Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert, wo er wenig später an den schweren Verletzungen verstarb.