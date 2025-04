Praktikumswoche in VS So können Schüler die Arbeitswelt schon früh entdecken

Die Schüler des Gymnasiums am Deutenberg dürfen momentan ein einwöchiges Praktikum in einem Unternehmen ihrer Wahl absolvieren. Einen Einblick in diese Woche gibt Tristan Stoll bei seinem Praktikum in der Firma MinebeaMitsumi in Villingen-Schwenningen.