Alarm im Kreis – so erkennt man Borkenkäferbefall

Forstamt in Rottweil

1 Die Larven der Borkenkäfer ernähren sich von den saftführenden Schichten des Baums in der Rinde (Bastgewebe). Foto: Wey

Trotz des vielen Regens, der sehr wichtig für die Waldböden war, hat das Forstamt in den Wäldern des Landkreises eine hohe Zahl an Borkenkäfern in den Fallen festgestellt. Es gelte jetzt, der weiteren Ausbreitung keine Chance zu geben.









Link kopiert



„Es heißt auch weiterhin für alle Waldbesitzenden an der Überwachung und Aufarbeitung befallener Bäume dran zu bleiben“, so das Forstamt Rottweil in einer Mitteilung. Auch vom Käfer befallene Flächen aus dem letzten Jahr sollten weiterhin kontrolliert werden.