Naturkindergarten Dornhan Schmucke Schutzhütte mit großem Mehrwert

Der neue Naturkindergarten in Dornhan nimmt Gestalt an: Die ersten Kinder sind angemeldet, die Schutzhütte ist fast fertig, und am 5. Mai geht es los! Einen Monat später können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür selbst ein Bild machen.