Forst in Schönwald: Gemeindewald spült Geld in die Kasse

Gute Holzpreise und wenig Sturm- oder Käferholz bescherten Schönwald ein gutes Forst-Jahr. Auch für 2026 sind die Aussichten positiv.

Schönwald ist von Wald umgeben, doch der gemeindeeigene Anteil daran ist mit rund 126 Hektar vergleichsweise klein. Dennoch freuen sich Gemeinderat und Verwaltung immer, wenn die Mitarbeiter der Forstverwaltung in öffentlichen Gemeinderatssitzungen auftreten. Selten bringen sie schlechte Nachrichten – normalerweise haben sie stets einen Zuschuss für die Gemeindekasse dabei.

Auch heuer hatten Revierleiter Stefan Schultis und sein Vorgesetzter Matthias Schupp, stellvertretender Leiter des Kreis-Forstamts, sehr gute Nachrichten. Zunächst war es Schupp, der dem Gremium und der Verwaltung erläuterte, welche Wege das Holz nimmt, das in Schönwald eingeschlagen wird – mit Unterscheidung in Stammholz „normal“, Stammholz „Palette“, Industrieholz und Energieholz.

Dazu nahm er sich die eingeschlagene Menge von 2992 Festmetern vor, die im Gemeindewald angefallen war, betonte aber zugleich, dass zum Jahresende noch einige Festmeter dazu gekommen seien. Von 2992 Festmetern seien an das Sägewerk Finkbeiner in Gremmelsbach 1345 Festmeter geflossen, weitere 141 Festmeter gingen an das heimische Sägewerk Rombach. Örtliche Brennholz-Kunden übernahmen 103 Festmeter, 564 Festmeter wurden zu Hackschnitzeln verarbeitet. An ein Sägewerk in Singen gingen 501 Festmeter, ein Säger in Buchenbach übernahm 20 Festmeter und 48 Festmeter gingen an ein Baiersbronner Papierwerk. Lediglich acht Prozent wurden nach Österreich exportiert, an eine Firma in Vorarlberg, die sich auf starke Stammdurchmesser jenseits der 70 Zentimeter spezialisiert habe, betonte Schupp.

Letztendlich sei das heimische Holz weitestgehend lokal oder zumindest regional verwertet worden. Und das alles zu sehr guten Konditionen, die jeden Waldbesitzer erfreuten, denn ganz normales, durchschnittliches Stammholz bringe derzeit rund 130 Euro je Festmeter.

So wenig Kalamitätsholz wie schon lange nicht mehr

Stefan Schultis legte die Gesamtzahlen des Abrechnungszeitraums 2025 vor: Insgesamt habe er im Gemeindewald 3174,7 Festmeter einschlagen lassen, geplant waren 1100. „Erfreulicherweise waren 94 Prozent davon planmäßig, lediglich je drei Prozent fielen Sturm und Käfer zum Opfer. So wenig Kalamitätsholz hatten wir schon ewig nicht mehr“, freute er sich.

Unsere Empfehlung für Sie Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Umfangreiche Arbeiten stehen in Schönwald an Schönwald nimmt die Sanierung in mehreren Abschnitten in Angriff. Im Rahmen des Projekts stehen auch der Rückbau des Kurhauses samt Gästehaus und Tiefgarage an.

Mit nahezu 80.000 Euro beteiligt sich der Forst an der Gemeindekasse, wobei Schultis relativ viel Geld in die Jungbestandspflege investiert hatte. „Wir haben, um die guten Preise sicher mitnehmen zu können, bereits jetzt einen Teil des Jahreshiebs 2026 erledigt“, betonte er – die derzeitigen Preise gälten noch bis Monatsende.

Revierleiter rechnet mit positivem Ergebnis

Für 2026 rechne er – bei sehr konservativer Berechnung – mit einem positiven Ergebnis von knapp 30.000 Euro, wobei er in diesem Jahr den Regelhiebsatz von 1100 Festmetern eher unterschreiten wolle. Voraussetzung sei für die Berechnung aber, dass die Preise zumindest gleich bleiben oder sogar nochmals leicht ansteigen.

Auf die Frage von Dirk Fehrenbach (BLS), wie sich der Waldumbau mit höherem Anteil an Laubholz auf die Erntemenge auswirke, hatte Schultis eine klare Meinung: Eher gar nicht, da der Wald durch das tiefwurzelnde Laubholz stabiler werde und zudem die düngende Wirkung des Laubes den ausgelaugten Böden guttue. Auch auf die Waldumwandlung für Feuerwehr und Ochsencamp ging er kurz ein – hier habe man sogar einen Spezialisten gefunden, der die rund 300 Festmeter Wurzeln kostengünstig gehäckselt habe.