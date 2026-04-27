Forst in Schönwald: Gemeindewald spült Geld in die Kasse

Gute Holzpreise und wenig Sturm- oder Käferholz bescherten Schönwald ein gutes Forst-Jahr. Auch für 2026 sind die Aussichten positiv.
Schönwald ist von Wald umgeben, doch der gemeindeeigene Anteil daran ist mit rund 126 Hektar vergleichsweise klein. Dennoch freuen sich Gemeinderat und Verwaltung immer, wenn die Mitarbeiter der Forstverwaltung in öffentlichen Gemeinderatssitzungen auftreten. Selten bringen sie schlechte Nachrichten – normalerweise haben sie stets einen Zuschuss für die Gemeindekasse dabei.