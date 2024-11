Forst in Nagold: Firma sammelt im Stadtwald Fichtenzapfen

1 Colin Stosch ist mit Kletterseilen gesichert, wenn er die Zapfen vom Baum holt. Foto: Jansen

Im Nagolder Stadtwald wurden Fichten abgeerntet. Dafür steigen Mitarbeiter mit Kletterseilen gesichert mehr als 30 Meter in die Höhe, um an die Zapfen heran zu kommen, aus denen die Fichtensamen herausgeholt werden. Wir waren dabei und haben uns die Ernte aus der Nähe angesehen.









Mehr als 30 Meter hoch, am Seil und mit einem Helm geschützt klettert Colin Stosch an einer der hochgewachsenen, schlanken Fichten im Nagolder Stadtwald. An seinem Kletterzeug sind weiße Säcke befestigt. Er sammelt hoch oben in der Baumkrone die Fichtenzapfen. Aus diesen sollen die winzigen Samen für die hochgeschossenen Bäume gewonnen werden.