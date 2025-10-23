Forst in Hüfingen: Regen war ein Segen für den Wald

Die Förster sind zufrieden mit dem Hüfinger Wald. Ausbleibende Trockenheit und viel Regen waren von Vorteil. Experten informieren die Gemeinderäte über die Entwicklung.

Forstamtsleiter Frieder Dinkelaker, Sachgebietsleiter Dominik Bader und die Revierleiter Andreas Wolf, Tom Eckert und Hannes Wolf haben den städtischen Wald im Rat als eine Schatztruhe der Nachhaltigkeit präsentiert. Sie erklärten, er vereine die Funktionen eines Erholungsraums für Menschen, eines Lebensraums für Tiere und Pflanzen sowie eines Wirtschaftsraums miteinander.

Im Vorjahr standen im Forstbetrieb erhöhte Einnahmen erhöhten Ausgaben gegenüber. Der Hiebsatz lag mit 21 000 Festmetern um das Doppelte über dem Planansatz, der Überschuss betrug 560 000 Euro. Das Setzen von über 10 000 Pflanzen auf einer Fläche von 6,3 Hektar sowie die Jungbestands- und Wegenetzpflege trugen dazu bei, das Erscheinungsbild des Waldes als Schatzkammer zu erhalten.

„Wir haben aus Sicht des Forstes einen Sommer erlebt, der Hoffnung macht“, erklärte Amtsleiter Dinkelaker und bezeichnete den vielen Regen als einen Segen für den Wald. Ausbleibende Trockenheit und Dürre verdrängten für einmal das Thema Waldbrandgefahr. Keine übermäßige Käferaktivität und kein Sturm gefährdeten den Holzbestand und ließen die Förster von einer Rückkehr zur regulären Forstwirtschaft träumen.

Dinkelaker erklärte, dass durch den Bau der Windräder auf der Länge relativ kleine Waldflächen verschwinden, deren Ausgleich zu großen Teilen möglich sei. Zudem bezeichnete er die interkommunale Forstausbildung im Städteviereck als eine weitsichtige Entscheidung.

Plus von 150 000 Euro

In diesem Jahr kalkuliert der Forst mit einem Plus von 150 000 Euro. 2026 wird der Planansatz bei einem Holzeinschlag von 11 000 Festmetern belassen. Die Wiederbewaldung erfolgt mit klimaresistenten Pflanzen auf fünf Hektar Fläche. Zudem fallen Kosten für das Rücken und die Zubereitung des Holzes, den Waldschutz, die Wegeunterhaltung sowie die Jungbestandspflege an. Sonderausgaben sind für einen Holzentaster und die Instandsetzung des Wasserholzweges in Behla eingestellt.

Der Rat erfuhr, dass das geerntete Holz zu 70 Prozent als hochwertiges Stammholz und zu 20 Prozent als Stammholz für Paletten – wann immer möglich regional – weiterverwendet wird. Tom Eckert beschrieb die Holznutzung als einen der effektivsten CO₂-Speicher, weshalb stets darauf geachtet werde, die Weiterverwertung als Industrie- und Energieholz möglichst gering zu halten. In diesem Jahr waren es rund zehn Prozent. Andreas Wolf ergänzte, dass der geringe Anteil an Energieholz in der eigenen Hackschnitzelanlage genutzt werde.

21 unterschiedliche Baumarten

2024 betrug der Bedarf an Holz für die Hackschnitzelanlage 6200 Schüttraummeter. Ohne Käferbefall wird mit 2500 Schüttraummetern kalkuliert. Von den im Hüfinger Wald 21 gepflanzten unterschiedlichen Baumarten gehört die Esskastanie zu den selteneren Pflanzungen, die gerne im Beisein von Schulklassen – etwa der Lucian-Reich-Schule oder der Trekking-Klasse der Realschule – erfolgen.

Unsere Empfehlung für Sie Forst in Bräunlingen Breite Aufgabenpalette im Stadtwald Das Forstamt berichtete im Bräunlinger Gemeinderat von positiven Entwicklungen. Laut vorläufiger Rechnung schloss 2024 mit einem Plus von 573 900 Euro ab.

Kerstin Skodell (SPD) informierte sich über die von Dominik Bader erwähnten Habitatbaumgruppen, für deren Erhalt der Stadt Ökopunkte zugeteilt werden. Markus Leichenauer (CDU) forderte in diesem Zusammenhang einen Bericht ein, der das Management des Ökopunkte-Kontos aufzeigt. „Wir erhalten laufend Punkte und wissen nicht, was mit ihnen passiert“, sagte er.

Hinsichtlich des Ertrags informierte Wolf, dass die Zusammensetzung des Holzpreises pro Festmeter stets auf durchschnittlichen Kalkulationen basiert und der Erlös für das minderwertigere Käferholz rund 40 Euro niedriger liegt.

Mehr Nahrung für Wild

Die Wildbestände

in den Wäldern von Hüfingen sind in Ordnung. Die meisten Bäume wachsen wie gewünscht, und der Wildverbiss hat abgenommen. Andreas Wolf führte diese Entwicklung auf bessere Voraussetzungen für ein optimaleres Jagdverhalten zurück. Zudem kommt dank der erforderlichen Forstarbeiten seit einigen Jahren mehr Licht auf den Boden, wodurch das Äsungsangebot für das Wild deutlich zunimmt.