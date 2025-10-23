Forst in Hüfingen: Regen war ein Segen für den Wald

Die Förster sind zufrieden mit dem Hüfinger Wald. Ausbleibende Trockenheit und viel Regen waren von Vorteil. Experten informieren die Gemeinderäte über die Entwicklung.
Forstamtsleiter Frieder Dinkelaker, Sachgebietsleiter Dominik Bader und die Revierleiter Andreas Wolf, Tom Eckert und Hannes Wolf haben den städtischen Wald im Rat als eine Schatztruhe der Nachhaltigkeit präsentiert. Sie erklärten, er vereine die Funktionen eines Erholungsraums für Menschen, eines Lebensraums für Tiere und Pflanzen sowie eines Wirtschaftsraums miteinander.