Bad Dürrheim erhält nun für eine Fläche bei Öfingen eine Spende von 2000 Bäumen.

Das Projekt wird in enger Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg (SDW BW) und den kommunalen Forstverwaltungen durchgeführt. So finden jährlich rund 10 000 Bäume einen Platz im Forst.

Wie viele Wälder in Baden-Württemberg leidet auch der Stadtwald Bad Dürrheim unter dem Klimawandel und seinen Folgen. Die geschädigte Fläche, auf der die 2 000 Bäume gepflanzt wurden, war vormals mit Fichten bewachsen. „Diese fielen dem Buchdrucker – einer Art des Borkenkäfers – zum Opfer“, erklärt Matthias Berger, Forstrevierleiter in Bad Dürrheim.

Auf der Fläche wurden nun mit finanzieller Unterstützung der Nussbaum Stiftung und des Unternehmens Schwarzwald Küchen Europäische Lärchen, Douglasien, Vogelkirschen und Stileichen gepflanzt. „Ziel ist ein klimastabiler Mischwald, der gegen die Herausforderungen des Klimawandels besser gewappnet ist“, schließt Matthias Berger ab.

Gezielte Aktionen wichtig

Über die Baumspende freut sich auch Bürgermeister Jonathan Berggötz. „2000 neue Bäume sind ein starkes Zeichen für Klima- und Naturschutz in unserer Stadt. Trotz großer Waldflächen haben der massive Borkenkäferbefall und daraus resultierende notwendige Fällungen unsere Wälder stark geschwächt. Umso wichtiger sind gezielte Pflanzaktionen wie diese, um aktiv zum Erhalt und zur Stärkung unserer Wälder beizutragen und so ein Zeichen der Verantwortung für kommende Generationen zu setzen“, betont er in seiner Ansprache.

Die Spenden sind ein tatkräftiger Beitrag für den klimastabilen Umbau der Wälder in Baden-Württemberg, der durch die Zusammenarbeit mit der SDW BW und den lokalen Gemeinden und Forstämtern möglich gemacht wird. Besonders freue man sich über die Unterstützung von Unternehmen, die den Zukunftswald mit einer Spende unterstützen und damit einen Beitrag zur nötigen Transformation der Wälder leisten.

Gespendete Bäume

Die Hälfte der Bäume spendete das Unternehmen Schwarzwald Küchen, ansässig in Bad Dürrheim. Achim Henselmann, Geschäftsführer Schwarzwald Küchen erklärt: „Wir wollen, dass der Schwarzwald für zukünftige Generationen erhalten bleibt und unterstützen daher den Zukunftswald in der Nähe unseres Firmensitzes. Wir freuen uns sehr, hier mit 1000 gespendeten Bäumen direkt etwas für die Zukunft des Schwarzwaldes tun zu können.“

Die SDW BW ist für die Pflanzungen des Projekts Zukunftswald regelmäßig auf der Suche nach geeigneten Flächen und diesbezüglich in engem Austausch mit den kommunalen Forstverwaltungen.

Ann-Catrin Sachs, Landesgeschäftsführerin der SDW BW, betont: „Seit Gründung der SDW sind Baumpflanzungen – neben der Waldpädagogischen Arbeit – zentrales Element unserer Vereinsarbeit. Wir bewirtschaften keine eigenen Waldflächen. Vielmehr sind wir zentrale Vermittlungsstelle zwischen nachhaltig begeisterten Unternehmen und Stiftungen, die durch finanzielle Unterstützung Baumpflanzungen möglich machen, und Waldbewirtschaftern, die mit diesen Mitteln zum Erhalt oder der Herstellung von Waldflächen beitragen. Für die SDW ist daher jeder gepflanzte Baum eine Anknüpfung an eine unserer Gründungsideen und ein großer Erfolg.“

SDW Aufbau und Ziel

Schutzgemeinschaft

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ist eine der ältesten deutschen Umweltschutzorganisationen. Organisiert ist sie in einem Bundesverband sowie selbstständigen Landes- und Kreisverbänden. In Baden-Württemberg hat die SDW 20 Kreisgruppen. Der Landesverband Baden-Württemberg (SDW BW) stellt seine Tätigkeiten auf zwei Säulen: Eine ist die Mehrung und Aufforstung von Wald durch Baumpflanzungen. Allein seit 2021 konnten durch das Engagement der SDW BW über 300 000 Bäume in Baden-Württemberg gepflanzt werden. Zweite Säule ist die Waldpädagogik. Ihr Ziel ist es, das Ökosystem Wald ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Mit vier Waldmobilen bringen die Waldpädagoginnen und -pädagogen Schule und Kindergarten mitten in den nahen Wald und machen so Walderlebnisse möglich. Waldwissen erlernt sich so ganz nebenbei. Weitere Infos über die SDW BW finden sich unter www.sdw-bw.de