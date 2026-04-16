Forst in Albstadt: „Stadtwald steht unter Druck“ – neue Organisationsform kommt

Um die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen, ändert der Albstädter Forstbetrieb seine Organisationsform. Anlass für diesen Schritt ist auch die angespannte Personallage.
Heiße, trockene Sommer, Borkenkäferbefall, touristische Interessen: „Der Stadtwald steht unter Druck“, formulierte Stadtkämmerin Michaela Wild die aktuelle Gemengelage im Albstädter Forst in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Arbeit für die Mitarbeiter im Forstbetrieb werde durch den Klimawandel zunehmend herausfordernder. Da bilde Albstadt keine Ausnahme.