Forst entlang B27 bei Bisingen: Deshalb wurde das Waldstück abgeholzt

1 Bäume schräg gegenüber des Pferdesporthauses Loesdau sind entlang der B27 gefällt worden. Foto: Kauffmann

Für Autofahrer, die auf der B27 unterwegs sind, ist es nicht zu übersehen: Wer in beiden Fahrtrichtungen an der Wessinger Senke vorbeikommt, sieht einen ganzen Bereich, der abgeholzt wurde. Was es damit auf sich?









Wer in beiden Fahrtrichtungen auf der B27 bei der Wessinger Senke unterwegs ist, für den den ist es nicht zu übersehen: das abgeholzte Waldstück bei Bisingen. Dort hat das Forstamt des Landkreises Maßnahmen durchgeführt. Gründe dafür sind der Sturm 2023 und in der Folge starker Borkenkäferbefall in diesem Bereich.