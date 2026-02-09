Forschungsinstitut Oberwolfach: Dafür hat Gerhard Huisken das Bundesverdienstkreuz erhalten

Der Direktor des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach, Gerhard Huisken, ist für seine Arbeit und sein langjähriges Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden.
Eine besondere Ehre für Gerhard Huisken, eine besondere Ehre für die Mathematik: Der Direktor des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach und Professor der Mathematik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen hat für sein Engagement und seinen – wie es in einer Pressemitteilung heißt – „nachhaltigen Beitrag für die Wissenschaft“ das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Verleihung fand am 2. Februar im Schloss Hohentübingen statt. Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, Petra Olschowski, überreichte im Auftrag des Bundespräsidenten das Verdienstkreuz erster Klasse.