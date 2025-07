„Planeten klingen. Sonnenwinde singen. Sterne machen Radio. Sternschnuppen kann man hören“, stellt der 56-jährige Jaworek in seiner Vortragsankündigung fest. Was auf den ersten Blick auf übersinnliche Fähigkeiten hindeuten mag, erklärt sich im Verlauf des Interviews als wissenschaftlich fundierte Erkenntnis.

Jaworek beginnt das Gespräch mit seiner Kindheit. Als fünftes von sechs Kindern geboren, viel zu früh, erleidet er eine Geburtsblindheit, wie sie früher häufig war. „Inklusion gab es noch nicht“, schildert er, wie das Umherziehen für ihn zum Leben dazu gehörte. Auf den Blindenkindergarten in Basel folgte die Grund- und Hauptschule in Ilvesheim bei Mannheim. Auf der Wirtschaftsfachschule für Blinde in Stuttgart erlernte Jaworek eine klassische Büroausbildung.

Astronom mit Haut und Haar

Ein naturwissenschaftlicher Unterricht weckte die Neugier auf Mehr. Er wechselte nach Marburg und absolvierte dort das Abitur. „Irgendwann war ich mit Haut und Haaren Astronom“, blickt der Schopfheimer zurück. Bei einer astronomischen Ausstellung konnte er einen großen Meteoriten fühlen und war Feuer und Flamme. „Das muss man sich vorstellen, ein Stein, der aus dem Universum hier heruntergefallen ist.“ Jaworek zitiert den französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry, der die Himmelskörper wie die Früchte mit einem Tuch unterm Apfelbaum sammeln will.

Heute arbeitet der Astronom, der auch Mitglied der Deutschen Astronomischen Gesellschaft ist, an der Uni Karlsruhe und unterstützt Sehbeeinträchtigte an der Hochschule bei der Bewältigung ihres Studienalltags.

In den letzten Jahrzehnten habe es viele Verbesserungen für Nicht-Sehende gegeben, die das Leben mit der Behinderung leichter machen. „Eine neue Revolution ist, was man mit Künstlicher Intelligenz machen kann“, sagt Jaworek. Sich Bildbeschreibungen vorlesen lassen, das sei häufig besser als von Menschen. „Toll, was da jetzt geht.“

KI als Revolution für Blinde

Früher sei die Recherche zu einem Studienthema nur so gut gewesen wie die sehende Assistenz. „Heute kann man mit Hilfe von KI schon sehr selbstständig arbeiten. Auch auf meinem Blog ’Blind-Nerd’ lasse ich mir mit KI helfen, zumindest bei der Faktensuche.“

Ein Schlüsselerlebnis für Jaworek war eine Freizeit des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienstes Baden. Als die Leitung ausfiel, übernahm er Verantwortung und machte die Astronomie auf der Suche nach einem Thema zwischen Religion, Philosophie und Wissenschaft zu seinem Steckenpferd.

Wie kann ein Blinder in die Welt der Sterne blicken? „Die Zeit, in der die Augen der Astronomen im Winter am Teleskop festfroren, ist vorbei.“ Die meisten Dinge in der Astronomie spielen sich mittlerweile nicht mehr visuell ab. Ergebnisse zeigen sich häufig als Tabellen über Strahlungsarten oder Verteilungen. Diese sind mit heutiger Technologie auch blinden Menschen zugänglich und können von ihnen interpretiert und verstanden werden.

Die Sicht auf Sterne ist wegen der nächtlichen Lichtverschmutzung meist unmöglich. Im Vergleich zu der großen Zahl an Sternen, die es alleine in unserer Milchstraße gibt, sind die wenigen, die man selbst bei bester Sicht mit bloßem Auge sehen kann, vernachlässigbar. „Dass ein klarer nächtlicher Sternenhimmel eine Augenweide darstellt, ist sicher unbestritten“, sagt Jaworek.

Jenseits des Sichtbaren

„Unter dem Strich ist dies aber relativ unwesentlich für die Astronomie als Ganzes.“ Das Universum besteht nur zu vier Prozent aus dem, was für Augen vermeintlich so interessant ist. Dunkle Energie und dunkle Materie weigern sich strikt, gesehen zu werden. Hören lassen sie sich bisher allerdings auch noch nicht und somit bestehe hier Chancengleichheit, was die Suche danach angeht. Schwarze Löcher sind so schwarz, dass man mit den besten Augen nichts damit anfangen könnte. Fazit: „Alles Unsichtbare ist prädestiniert, auch von Blinden erobert zu werden.“

„Gasplaneten machen Radiobetrieb, die Sonne auch. Sonnenwinde singen und rütteln an unserem Erdmagnetfeld.“ Fazit des Blinden: „Astronomie ist inklusiv.“ Er habe irgendwann angefangen, über sein Spezialgebiet ein Buch zu schreiben. Es heißt „Blind zu den Sternen“. In seinem Vortrag will Gerhard Jaworek seine Zuhörer auf eine Reise ins Weltall mitnehmen. Titel: „Der Himmel ist für alle da“.

Vortrag heutigen Dienstag ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Fahrnau, Gerberstraße 4a.