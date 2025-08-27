Forschung und Entwicklung: Uni Basel soll eine Klimaprofessur bekommen

1 Die Folgen des Klimawandels sollen erforscht werden. Foto: Eine Stiftung stellt die Finanzierung für 25 Jahre sicher.







Die Universität Basel plant, am Biozentrum eine neue Professur für Klimaforschung einzurichten. Die Georg H. Endress-Stiftung will die Professur über 25 Jahre hinweg mit insgesamt 17,25 Millionen Franken finanzieren, wie die Universität am Dienstag mitteilte. Das Ziel der Stiftungsprofessur ist es, grundlegende Erkenntnisse an der Schnittstelle zwischen Biophysik und klimabezogener Umweltbiologie zu gewinnen, wie es in der Mitteilung heißt. Diese sollen wiederum Anwendung in den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit finden. Die Professur wird bald international ausgeschrieben, heißt es. Nach Auslaufen der Förderung durch die Stiftung werde sie durch die Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät übernommen. Langfristig solle es auch um erfolgreiche Strategien gegen den Klimawandel gehen, heißt es.