Multiresistente Bakterien stellen weltweit ein wachsendes Problem dar – sie erschweren Therapien, erhöhen die Sterblichkeit und verursachen immense Kosten im Gesundheitswesen.

Professor Hans-Peter Deigner (Niedereschach) und Dr. Oliver Riester (Villingen-Schwenningen) wollen hier gegensteuern. Ihre Lösung: ein elektrochemisches Schnelltestsystem, das innerhalb von nur fünf bis zehn Stunden zuverlässig anzeigt, ob ein Antibiotikum gegen den jeweiligen Erreger wirkt.

Für diese medizinisch hochrelevante Innovation wurden sie am 24. Juli in Stuttgart mit dem ersten Platz beim Artur Fischer Erfinderpreis 2025 ausgezeichnet, es gab 10 000 Euro Preisgeld.

Herzstück der Entwicklung ist ein Testkit, das auf einer sogenannten elektrochemischen Multimodal-Analyse basiert. Im Vergleich zu bisherigen Methoden, die oft mehr als 24 Stunden benötigen, liefert das System deutlich schneller präzise Ergebnisse – direkt aus Patientenproben wie Urin oder Blut. So können kritische Infektionen schneller und gezielter behandelt werden.

Durch den kombinierten Kultur- und Testaufbau entfällt der Zwischenschritt der separaten Bakterienanzüchtung. Das System lässt sich in der Human- wie auch in der Veterinärmedizin einsetzen, in Kliniken, Laboren oder Arztpraxen. „Unser Ziel war es, eine zuverlässige Methode zu entwickeln, die eine frühe, gezielte Antibiotikatherapie ermöglicht – und so nicht nur Menschenleben retten, sondern auch Resistenzen eindämmen kann“, erklären die beiden Erfinder.

Die Jury lobte insbesondere die hohe gesellschaftliche Relevanz, den Innovationsgrad und die praxisnahe Umsetzbarkeit.

Weitere Auszeichnungen des Artur Fischer Erfinderpreises 2025 Mit dem zweiten Platz wurde Tobias Baierle (Karlsruhe) für seinen sensorbasierten Haltungscoach Straight-Up ausgezeichnet – ein smartes Textilsystem, das durch Vibrationsfeedback eine gesunde Sitzhaltung fördert und präventiv gegen Rückenbeschwerden wirkt. Der dritte Platz ging an Nabil Chehade (Mühlacker) für das handliche Rettungsgerät Life-Save-Air, das bei akuten Erstickungsnotfällen in Haushalt, Pflege oder Gastronomie schnelle Hilfe ermöglicht.

Die Stiftungen

Professor-Artur-Fischer-Stiftung

Der Artur-Fischer-Erfinderpreis wird alle zwei Jahre wird der von Professor-Artur-Fischer- und der Baden-Württemberg Stiftung mit über 36 000 Euro dotierte Artur-Fischer-Erfinderpreis Baden-Württemberg verliehen. Prämiert werden Erfindungen privater Erfinderinnen und Erfinder und im Rahmen eines Schülerwettbewerbs die Erfindungen von Schulklassen, Schüler-AGs und Einzelnen, die besonders innovativ und von großem gesellschaftlichem Nutzen sind. Mehr Informationen unter: www.erfinderpreis-bw.de

Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Als unabhängige und überparteiliche Stiftung des Landes ist sie in besonderem Maße den Menschen in Baden-Württemberg verpflichtet. Mit einem klaren Auftrag und mit einer klaren Haltung gestaltet sie den Wandel – in Gesellschaft und Kultur, in der Bildung sowie in der Spitzenforschung. Die Baden-Württemberg Stiftung engagiert sich für eine lebendige Bürgergesellschaft und fördert soziale und kulturelle Teilhabe. Mit Ideen und mit Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Kultur setzt sie sich für ein nachhaltig lebenswertes Baden-Württemberg ein. Ihr Motto: Wir stiften Zukunft.