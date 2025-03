In Triberg geht Fasnet in Flammen auf Narren bedauern vorläufiges Ende

Die Fasnet wurde am Dienstagabend unter Wehklagen der Narren verabschiedet. So trafen sich auch in Triberg etliche Narren zum Verbrennen der Puppen. Voraus gingen im Lauf des Tages noch einige Veranstaltungen in der Raumschaft wie die Kinderbälle.