Forschung Großangelegte Corona-Antikörper-Studie

Reutlingen - Eine Corona-Antikörper-Studie mit bundesweit rund 60.000 Probanden hat am Freitag das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Reutlingen begonnen. In einer ersten Runde ist demnach vorgesehen, bis zu 3000 erwachsene Einwohner des Landkreises zu testen.