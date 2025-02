Wissenschaft hautnah erleben, das konnten Neuntklässler des Leibniz Gymnasiums am Science Day 2025.

Dank der Kooperation mit Ulrike Salat, Dekanin der HFU Furtwangen University und Leiterin des Lehrstuhls für Molekularbiologie, konnten bereits im Vorfeld die Schüler der Biologie Leistungskurse des Leibniz-Gymnasiums molekulargenetische Methoden nicht nur kennenlernen, sondern auch selbst praktisch anwenden.

Den Science Day am Leibniz-Gymnasium Rottweil eröffnete dann auch Ulrike Salat mit einem faszinierenden Vortrag über ihr Forschungsgebiet: den Abbau von Mikroplastik durch gentechnisch veränderte Bakterien. Diese Bakterien wurden auf großen Mülldeponien entdeckt und in ihrem Labor so optimiert, dass sie größere Mengen des Kunststoffs PET abbauen können.

Ihre Methode könnte helfen, Mikroplastik in Waschmaschinen oder Kläranlagen umweltfreundlich abzubauen und damit weiter gegen Plastikverschmutzung anzukämpfen.

Verschiedene Workshops

Nach dem Vortrag stellten sich die Schüler einer naturwissenschaftlichen „Challenge“, bei der sie herausfinden mussten, wie sich der Gasinhalt eines Ballons bestimmen lässt, ohne ihn zu zerstören. Anschließend ging es weiter in den verschiedenen Workshops, welche Lehrer des Leibniz-Gymnasiums auf die Beine gestellt haben.

Diese Workshops setzten sich mit Themen aus Naturwissenschaft, Technik und Kunst praktisch auseinander und konnten so den Neuntklässlern die Welt der Wissenschaft hautnah näherbringen.

Lebendig und praxisnah

Der Science Day 2025 am Leibniz-Gymnasium bot damit nicht nur spannende Einblicke in die aktuelle Forschung, sondern zeigte auch, wie lebendig und praxisnah Wissenschaft sein kann.

Schulleiterin Silke Pach zeigte sich begeistert von der Veranstaltung: „Ein besonderer Dank gilt Frau Professor Doktor Salat und all den Lehrkräften, die unseren Nachwuchswissenschaftlern diese inspirierende Erfahrung ermöglichten.“

Die Autorin ist Mitglied der Jugendredaktion des LGs.