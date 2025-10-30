Forscherin aus Rottweil: Wie Zwillinge anderen Menschen helfen können

Annika Ritter ist Zwilling. Die Rottweilerin musste sich selbst erst finden. Dabei hat sie Eigenschaften entdeckt, die Antworten auf Fragen nicht nur von Zwillingen haben.
Lange Zeit hat sie sich gefragt, warum sie anders ist als ihre Mitmenschen. Annika Ritter ist Zwilling aus Rottweil und hat auf dem Weg zu sich selbst auch zur Zwillingsforschung gefunden. In einem Gespräch mit unserer Redaktion erklärt die Wahl-Zürcherin, wie die Erkenntnisse aus der intensive Beschäftigung mit dem Phänomen Zwilling auf alle Menschen angewendet werden können.