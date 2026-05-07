Formkurve zeigt nach oben: Der TuS Binzen steht in der Rückrundentabelle auf Platz zwei

Fußball-Landesligist TuS Binzen spielt eine Rückrunde, die mit der Zunge schnalzen lässt. Am Wochende gastiert der SV Mundingen im Vorderen Kandertal. Nils Mayer muss wohl passen.
Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den SV Mundingen (16 Uhr) ist die Mannschaft aus dem Vorderen Kandertal in der Rückrundentabelle Zweiter, punktgleich mit Spitzenreiter Freiburger FC. Beide Klubs haben 22 Punkte auf dem Konto. Sechs Siege und vier Unentschieden sprechen beim TuS Binzen eine deutliche Sprache. Nur eine Niederlage musste das Team hinnehmen: Am 15. März verlor es mit 1:2 gegen den Bahlinger SC II.