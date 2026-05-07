Formkurve zeigt nach oben: Der TuS Binzen steht in der Rückrundentabelle auf Platz zwei

Fußball-Landesligist TuS Binzen spielt eine Rückrunde, die mit der Zunge schnalzen lässt. Am Wochende gastiert der SV Mundingen im Vorderen Kandertal. Nils Mayer muss wohl passen.

Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den SV Mundingen (16 Uhr) ist die Mannschaft aus dem Vorderen Kandertal in der Rückrundentabelle Zweiter, punktgleich mit Spitzenreiter Freiburger FC. Beide Klubs haben 22 Punkte auf dem Konto. Sechs Siege und vier Unentschieden sprechen beim TuS Binzen eine deutliche Sprache. Nur eine Niederlage musste das Team hinnehmen: Am 15. März verlor es mit 1:2 gegen den Bahlinger SC II.

Torverhältnis spricht für die Hausherren Diese starke Bilanz wollen die Binzener nun auf heimischer Anlage ausbauen. Die Gastgeber, die 41 Punkte und ein starkes Torverhältnis von 60:42 vorweisen können, gehen als aktueller Tabellensiebter gegen den Elften aus Mundingen ins Rennen.

Der SV Mundingen, der am elften und 16. Spieltag mit Rang sechs seine beste Platzierung der Saison erreichte, konnte das Niveau der Hinrunde zuletzt nicht mehr halten. Zwar liegt der Klub nur noch zwei Plätze vor dem ersten möglichen Abstiegsrang, mit zehn Punkten Vorsprung auf den Drittletzten FC Bad Bellingen dürfte der Blick nach unten aber keine große Rolle mehr spielen.

Mit Lennart Bauer verfügt der Verein aus dem Emmendinger Ortsteil allerdings über einen gefährlichen Angreifer. Der ehemalige Bahlinger belegt mit 22 Treffern Platz drei der Torjägerliste. Ihn sollte der TuS am Samstag besonders im Blick haben.

Team setzt die Vorgaben des Trainers erfolgreich um

Großen Anteil an der starken Entwicklung der Binzener hat Trainer Manuel Schwarz, der gute Chancen hat, den von ihm anvisierten achten Tabellenplatz in der Abschlusstabelle zu erreichen. Nach eigener Aussage habe er ein halbes Jahr gebraucht, um der Mannschaft seine Spielphilosophie zu vermitteln. Inzwischen setzt das Team seine Vorgaben erfolgreich um.

Personell sieht es allerdings nicht ganz so rosig aus. „Nils Mayer fällt mit einer Oberschenkelzerrung aus“, informiert Schwarz. David Bosek musste in Gundelfingen bereits beim Warmmachen passen. Bei ihm und Max Chrobok, der zuletzt mit einer Magen-Darm-Grippe zu kämpfen hatte, könnte es für das Heimspiel am Samstag aber reichen.