Güter auf der Schwarzwaldbahn Dank Sperrungen mit über 1000 Tonnen durch den Schwarzwald

Es herrscht geschäftiges Treiben am Gleis 2 des Bahnhofs in Offenburg. Soeben ist der ICE 5 aus Frankfurt eingefahren – mehrere Hundert Fahrgäste sind gezwungen umzusteigen auf den SEV, den Bus-Schienen-Ersatzverkehr. Manch einer fühlt sich erinnert an die Tunnel-Havarie bei Rastatt vor exakt vier Jahren, dort mussten die Fahrgäste sieben Wochen lang auf den Bus wechseln. Dagegen wirkt der aktuelle Umsteigezwang auf den ersten Blick harmlos.