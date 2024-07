Formel 1: Williams holt Sainz - Mick Schumachers Chancen sinken

2 Carlos Sainz fährt in der nächsten Saison für Williams. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Das Formel-1-Team Williams komplettiert seine Fahrerpaarung für 2025. Carlos Sainz kommt von Ferrari. Das bedeutet auch, dass Mick Schumacher eine Option wegbricht.









Link kopiert



Grove - Carlos Sainz fährt vom kommenden Jahr an für das britische Traditions-Team Williams in der Formel 1. Der 29 Jahre alte Spanier, der seinen Platz bei Ferrari nach dieser Saison für Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes räumen muss, unterschrieb bei dem Rennstall aus Grove einen Vertrag bis Ende 2026 - mit Optionen für eine Verlängerung. Das gab Williams einen Tag nach dem letzten Rennen vor der Sommerpause in der Motorsport-Königsklasse bekannt.