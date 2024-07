Formel 1: Wagen zu leicht: Untersuchung gegen Spa-Sieger Russell

1 George Russell droht Ärger. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Nach seinem Formel-1-Sieg in Belgien muss George Russell bangen. Eine Routineprüfung zeigt, dass sein Wagen zu leicht war. Die Rennkommissare müssen nun entscheiden.









Spa-Francorchamps - Nach seinem Formel-1-Sieg in Belgien droht Mercedes-Pilot George Russell Ärger. Wie der Technische Delegierte nach dem Grand Prix in Spa-Francorchamps mitteilte, war der Wagen des Engländers mit der Nummer 63 nach einer Prüfung eineinhalb Kilogramm zu leicht. Das Mindestgewicht eines Formel-1-Wagens liegt bei 798 Kilogramm, Russells Auto wog aber nur 796,5 Kilogramm. Die Angelegenheit wurde an die Rennkommissare zur Prüfung übergeben. Damit könnte Russell sogar die Disqualifikation drohen.