Formel 1: Verstappen-Sieg in Las Vegas - Norris 2. nach Start-Patzer

Die WM bleibt noch ein Dreikampf. Max Verstappen feiert vor der Glitzerkulisse von Las Vegas seinen 69. Karrieresieg. Lando Norris hat nach Rang zwei aber weiter beste Chance auf den Premieren-Titel.
Las Vegas - Bestens gelaunt ließen sich Noch-Titelverteidiger Max Verstappen und der immer wahrscheinlichere neue Formel-1-Weltmeister Lando Norris im knallig pinken Lego-Cadillac zur Siegerehrung chauffieren. Mit seinem letztlich ungefährdeten Erfolg vor der Glitzerkulisse von Las Vegas machte Verstappen die WM zumindest für eine weitere Woche spannend und verkürzte den Rückstand auf den Zweitplatzierten Norris um sieben Punkte.