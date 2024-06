1 Max Verstappen startet beim Sprint in Österreich von der Pole. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

Weltmeister Max Verstappen hat beste Aussichten auf den nächsten Sieg. In der Qualifikation zum Sprintrennen in Österreich landet der Red-Bull-Star ganz vorn.









Link kopiert



Spielberg - Weltmeister Max Verstappen geht vom ersten Startplatz in den Formel-1-Sprint in Österreich. Der 26-jährige Niederländer verdiente sich die Pole Position für das Kurzrennen am Samstag (12.00 Uhr/Sky) in Spielberg mit einer Zeit von 1:04,686 Minuten.