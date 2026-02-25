1 Willi Weber ist erleichtert über die Festnahme.(Archiv) Foto: Ronald Wittek/dpa Gefesselt, bedroht, ausgeraubt: Die Täter, die Ex-Formel 1-Manager Willi Weber in Angst versetzten, sind wohl gefasst. Wie Weber reagiert.







Stuttgart - Vor knapp zwei Monaten wurde Ex-Formel 1-Manager Willi Weber mit seiner Frau Opfer eines Raubüberfalls in der eigenen Stuttgarter Villa. Um so erleichterter zeigt er sich nun nach der Festnahme der mutmaßlichen Täter in Rumänien: "Das ist schon eine Genugtuung", sagte die frühere rechte Hand von Formel-1-Legende Michael Schumacher der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es ist auch nicht so, dass man sich sicherer fühlt."