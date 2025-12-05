Ein womöglich entthronter Titelverteidiger unter den Tops? Ja, dafür gibt es gute Gründe. Für seinen beiden WM-Rivalen steht und fällt die Saison am Sonntag. Einige Flops stehen aber schon fest.
Abu Dhabi - 266 Tage nach dem Saisonauftakt ist Schluss mit der Formel-1-Saison 2025. Der Titelträger steht noch nicht fest, Überraschungen und Enttäuschungen gab es aber auch bis zum Großen Preis von Abu Dhabi mehr als reichlich. Vom einzigen Deutschen, der nach weit über 200 Versuchen endlich aufs Podest kam, bis zum Rekordweltmeister, der sich sogar schon als "nutzlos" bezeichnete.