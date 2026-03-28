Formel 1: Teenager Antonelli auch in Japan auf Startplatz eins

1 Kimi Antonelli startet auch in Japan von ganz vorn. Foto: Hiro Komae/AP/dpa Nach seinem Premieren-Sieg in China macht Formel-1-Pilot Kimi Antonelli in Japan einfach so weiter. Dagegen kassiert Suzuka-Seriensieger Max Verstappen den nächsten Dämpfer.







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Suzuka - Mercedes-Teenager Kimi Antonelli startet auch das Formel-1-Rennen in Japan von der Pole Position. Wie schon zuletzt vor seinem ersten Grand-Prix-Sieg in China verwies der Italiener seinen Teamkollegen George Russell in der Qualifikation auf den zweiten Platz. Der 19-Jährige hatte sich in Shanghai als jüngster Fahrer in der Geschichte der Königsklasse Startplatz eins gesichert und war zwei Wochen später auch in Suzuka schneller als die gesamte Konkurrenz.