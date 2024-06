1 Hat seit zweieinhalb Jahren kein Formel-1-Rennen mehr gewonnen: Lewis Hamilton. Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press/AP/dpa

Seit zweieinhalb Jahren hat Lewis Hamilton kein Formel-1-Rennen mehr gewonnen. Der Frust des Rekordweltmeisters entlud sich zuletzt in Monaco. Nun geht es an einen speziellen Ort.









Montreal - Fast nur die Erinnerung an bessere Zeiten kann die Laune von Lewis Hamilton derzeit wirklich aufhellen. "Es war ein echter Traum, der wahr wird", schrieb der Formel-1-Rekordweltmeister bei Instagram in dieser Woche zu drei Fotos aus dem Jahr 2007. Diese zeigen ihn jubelnd nach seinem ersten Rennsieg in Montreal.