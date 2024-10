Formel 1: Presse zum US-Rennen: Duell mit halblegalen Mitteln

Austin - Charles Leclerc hat im Ferrari den Großen Preis der USA vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz gewonnen. Dritter wurde Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Der dreimalige Champion und Austin-Sieger der vergangenen drei Jahre baute damit aber seine Führung im Klassement vor seinem Verfolger Lando Norris wieder aus. Der Brite belegte nach einer Fünf-Sekunden-Strafe im McLaren den vierten Platz. Das schreibt die internationale Presse dazu:

Großbritannien:

"Daily Mail": "Max Verstappen baut seinen Vorsprung auf Lando Norris unter umstrittenen Umständen aus: Der Brite wird für ein illegales Überholmanöver bestraft, Charles Leclerc gewinnt in Austin."

"Guardian": "Bei aller Aufmerksamkeit für die Weltmeisterschaftsrivalen Max Verstappen und Lando Norris, die sich kurz vor dem Ziel einen spannenden und kontroversen Kampf lieferten, wurde mit dem dominanten Sieg von Ferraris Charles Leclerc beim Großen Preis der USA eine faszinierende späte Saisonvariable ins Spiel gebracht."

"Independent": "Lando Norris' Hoffnungen auf den WM-Titel erhielten einen Hammer-Dämpfer, als er nach einem spannenden US-Grand-Prix eine umstrittene Fünf-Sekunden-Strafe erhielt und hinter seinem Rivalen Max Verstappen ins Ziel kam."

"Mirror": "Das Duell von Max Verstappen und Lando Norris war hässlich, während Charles Leclerc den Grand Prix in den USA dominiert."

Spanien

"Sport": "Überschattet wurde der Erfolg der Scuderia von einem spannenden Kampf zwischen den Titelanwärtern Max Verstappen und Lando Norris. Der McLaren-Pilot korrigierte seinen Fehler am Start und schaffte es, den WM-Führenden vier Runden vor Schluss einzuholen. Doch die Rennkommissare gaben dem Protest von Red Bull statt und bestraften den Briten mit einer Fünf-Sekunden-Strafe wegen Streckenbegrenzung, wodurch das Podium wieder an Max ging."

"As": "Inmitten des Kampfes zwischen Verstappen und Norris um den Titel holte Ferrari einen Doppelsieg."

"Marca": "Großer Doppelsieg für Leclerc und Sainz. Verstappen Dritter nach umstrittener Strafe für Norris. Lando überholte ihn neben der Strecke, aber wenn er das nicht getan hätte, wäre er in Verstappen gekracht, der ebenfalls übersteuerte."

Österreich:

"Kleine Zeitung": "Doppelsieg für Ferrari und die nächste Episode im spannenden Titelduell. Ferrari fuhr auf dem Circuit of the Americas das perfekte Rennen, feierte durch Sieger Charles Leclerc und den Zweitplatzierten Carlos Sainz einen Doppelsieg. Dennoch war das Gesprächsthema in Texas der WM-Zweikampf zwischen Max Verstappen und Herausforderer Lando Norris."

"Kronen-Zeitung": "Ferrari feiert Doppelsieg – Aufreger um Verstappen."

"Salzburger Nachrichten": "Den letzten Platz am Podest sicherte sich auf kuriose Art und Weise Verstappen, der im Formel-1-Sprint am Samstag vor Sainz und Norris den ersten Sieg seit Ende Juni feierte. Der Weltmeister verteidigte sich rundenlang gegen Norris, ehe der Brite den 27-jährigen Niederländer doch noch überholte. Allerdings verließen beim Manöver beide Piloten die Strecke. Norris kassierte dafür eine umstrittene Fünf-Sekunden-Strafe, Verstappen erbte den dritten Rang und baute seinen Vorsprung in der WM auf 57 Punkte aus."

Schweiz:

"Blick": "Leclerc profitiert von hartem Verstappen-Norris-Duell. Ferrari ist nach Doppelsieg zurück im WM-Rennen.

"Tagesanzeiger": "Norris wird bestraft, Verstappen nicht – ein Duell sorgt für Wirbel. Max Verstappen gegen Lando Norris heißt der Zweikampf in der WM – auf der Strecke von Austin wird er erbittert geführt. Mit zumindest halblegalen Mitteln."

Niederlande:

"AD": "Max Verstappen atmet auf: Lando Norris nach spannendem Zweikampf in letzter Runde bestraft, Charles Leclerc in Austin überlegen."