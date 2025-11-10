Formel 1: Norris Kampf um Anerkennung auf dem Weg zum WM-Triumph

Es ist eine Verstappen-Show für den Titel Weltmeister der Herzen. Im echten WM-Kampf deutet sehr viel auf den Premieren-Triumph von Norris hin. Der Brite hat dafür auch Gewohnheiten verändert.
São Paulo - Lando Norris muss sich fast schon wie ein möglicher Weltmeister 2. Klasse vorkommen. Auch nach seiner tadellosen Fahrt zum triumphalen Sieg beim Großen Preis von São Paulo ertönten Buhrufe - wie schon zuvor beim noch viel souveräneren Erfolg des 25 Jahre alten Briten von McLaren in Mexiko-Stadt. "Es gibt immer Leute, die versuchen, einen ein wenig herunterzuziehen", sagte Norris: "Das ist nicht gerade das Schönste."